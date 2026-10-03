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Češi proti velikánům. Pelé kulhal, Cruyff praštil sudího, Zlatan zuřil, co Yamal?

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  10:27
Pořád je mu jen devatenáct, ale už získal zlato na mistrovství světa i Evropy. Má úžasnou formu, patří mezi favority na Zlatý míč, přitahuje davy, které by fotbal jinak nezajímal. Zázračný hoch Lamine Yamal poprvé v dospělé kategorii vyzve Čechy. Jak se s ním v sobotní Lize národů vypořádají současní reprezentanti? A jak si vedli jejich předchůdci, když poprvé narazili na velikány? Připomeňte si nečekané, bláznivé i zapomenuté příběhy.
Část 1/9

Pelé Nechte ho hrát, je zraněný!

Pelé a Josef Masopust, Brazilec a Čechoslovák, dva velcí fotbaloví přátelé.

Můžeme snad začít u jiného jména?

Brazilský král. O Rei, jak mu říkali doma. Proti Československu nastoupil čtyřikrát a dal čtyři góly, ale když soupeře ze srdce Evropy potkal na mistrovství světa 1962 poprvé, byl to docela jiný příběh.

Kouzelná historka z romantických fotbalových časů. A taky začátek jednoho velkého přátelství.

Hlavní roli totiž vedle Pelého sehrál i legendární Josef Masopust, který si džentlmenským chováním získal také brazilskou veřejnost. Ve fotbale se tehdy ještě nestřídalo, přitom Pelé hned v úvodu podklouzl a natrhl si sval.

„Zápas dohrával na pravém křídle, a když dostal míč, přibíhal k němu zrovna Pepík Masopust,“ vybavil si po letech jiný z tehdejších reprezentantů Josef Jelínek. „Viděl, že nemůže, odstoupil, nechal ho odehrát míč a nás nabádal, ať se zachováme stejně a neatakujeme ho.“

Pelé na oplátku neútočil, nekličkoval, nevymýšlel. Balon vždy jen posunul nejblíže stojícímu spoluhráči. Masopustovi pak vykládal: „Celý fotbalový život do mě mydlí jako do štrozoku a tady jsem se setkal s něčím, co bylo nad mé chápání…“



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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Olomouc B vs. VítkoviceFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Olomouc B vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.47
  • 4.08
  • 4.15
Motorlet Praha vs. Loko PrahaFotbal - 9. kolo - 3. 10. 2026:Motorlet Praha vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.15
  • 2.70
  • 4.00
Artis Brno vs. TrenčínFotbal - - 3. 10. 2026:Artis Brno vs. Trenčín //www.idnes.cz/sport
3. 10. 11:30
  • 1.38
  • 4.57
  • 5.81
Vsetín vs. Slovácko BFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Vsetín vs. Slovácko B //www.idnes.cz/sport
3. 10. 14:00
  • 2.59
  • 3.58
  • 2.00
Frýdek-Místek vs. VrchovinaFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Frýdek-Místek vs. Vrchovina //www.idnes.cz/sport
3. 10. 15:00
  • 1.51
  • 3.95
  • 4.11
Uh. Brod vs. HavířovFotbal - 10. kolo - 3. 10. 2026:Uh. Brod vs. Havířov //www.idnes.cz/sport
3. 10. 15:00
  • 1.60
  • 3.79
  • 3.63
Program a výsledky
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Výsledky

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