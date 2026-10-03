Češi proti velikánům. Pelé kulhal, Cruyff praštil sudího, Zlatan zuřil, co Yamal?

Pelé Nechte ho hrát, je zraněný!
Můžeme snad začít u jiného jména?
Brazilský král. O Rei, jak mu říkali doma. Proti Československu nastoupil čtyřikrát a dal čtyři góly, ale když soupeře ze srdce Evropy potkal na mistrovství světa 1962 poprvé, byl to docela jiný příběh.
Kouzelná historka z romantických fotbalových časů. A taky začátek jednoho velkého přátelství.
Hlavní roli totiž vedle Pelého sehrál i legendární Josef Masopust, který si džentlmenským chováním získal také brazilskou veřejnost. Ve fotbale se tehdy ještě nestřídalo, přitom Pelé hned v úvodu podklouzl a natrhl si sval.
„Zápas dohrával na pravém křídle, a když dostal míč, přibíhal k němu zrovna Pepík Masopust,“ vybavil si po letech jiný z tehdejších reprezentantů Josef Jelínek. „Viděl, že nemůže, odstoupil, nechal ho odehrát míč a nás nabádal, ať se zachováme stejně a neatakujeme ho.“
Pelé na oplátku neútočil, nekličkoval, nevymýšlel. Balon vždy jen posunul nejblíže stojícímu spoluhráči. Masopustovi pak vykládal: „Celý fotbalový život do mě mydlí jako do štrozoku a tady jsem se setkal s něčím, co bylo nad mé chápání…“