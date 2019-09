Velká zkouška v Černé Hoře. Místo zápasu za odměnu jsou to nervy

Výběr trenéra Bílka se od velmi kritického veřejného mínění cítil natolik (a nespravedlivě) pod tlakem, že svůj úspěch - konkrétně postup na mistrovství Evropy 2012 - proměnil ve zvířecí show.

Jak asi teď dopadne návrat do Prahy?

Zase se poletí po půlnoci.

Nikdo z pamětníků tehdejší baráže na hřišti nebude, neboť národní tým se z gruntu proměnil, ovšem situace je rovněž nesnadná.

Ne vyhrocená nebo snad fatální, ale problematická určitě.

Po senzační porážce 1:2 v Kosovu si totiž zahrává s ohněm.Reprezentace čelí zkoušce charakteru. Kdyby večer (výkop 20.45) nezvítězila, bude tu ztrátu velmi těžko žehlit.



A s důvěrou fanoušků.

„Nejlepší recept na problémy je vyhrát. Chceme získat tři body, nic jiného nebereme,“ bojovně prohlásil kapitán Marek Suchý.

Kvalifikace o Euro 2020 je v polovině a Češi rozhodně nemají pod kontrolou druhé místo ve skupině. Jsou třetí, o dva body za Kosovem.



Nechme stranou suverénní Anglii, tu už nikdo nedožene, ale pořád se bojuje o přímý postup. „My musíme napravit selhání v Kosovu. Tam mě zklamala hlavně lehkomyslnost u inkasovaných gólů, trestuhodná nekoncentrace,“ připomněl trenér Jaroslav Šilhavý víkendový propadák.

Pokud mluvíme o zkoušce charakteru, nejde jen o hráče. Test odolnosti čeká i českého kouče, jenž poprvé od svého nástupu řeší vážné trable.

Březnová kvalifikace v Anglii (0:5) sice vyrovnala historicky nejhorší skóre, ale body se z Wembley nečekaly. Sobotní zkušenost z Prištiny byla daleko bolestnější.

Reprezentanti naštvali fanoušky, kteří jim vyčetli lopotný přístup. A hlavně: mise Euro 2020 je rázem ohrožená. Na Šilhavém je, aby vymyslel taktický plán pro zápas, který může být dost možná zlomový. Aby do hráčů napumpoval stejné sebevědomí jako před rokem, když národní tým v nelehké situaci přebíral a hned zvládl žhavé federální derby v Trnavě.



V tom by měla být trenérova síla: kabinu umí zklidnit i naladit, připravit na tlak a očekávání.

Ta chvíle teď nastává, protože Češi vážně potřebují zabrat. Další ztráta už by postupové počty hodně ztížila, přestože pořád existuje „krabička poslední záchrany“.

Že nevíte, o co jde?

Podgorica, poklidná metropole na řece Morače, je připravená na další fotbalový souboj s Českem. Vyprodáno asi nebude, ale dusno ano. Místní vstoupili do kvalifikace mizerně. Odehráli čtyři zápasy bez vítězství, v létě vyměnili trenéra a pokouší se nastartovat novou éru. „Nemáme co ztratit a víme, že Češi jsou zranitelní,“ řekl nový kouč Faruk Hadžibegič.Jedná se o odkaz podzimní účasti v Lize národů. Na vysvětlování je to složité, každopádně pravděpodobnost dodatečné baráže - pokud nevyjde kvalifikace - je velmi vysoká. Ale teď není čas na plán B, je nutné zvládnout Černou Horu.

Ano, Češi zranitelní jsou, protože nemají pevný střed obrany a chybí jim klasický tvůrce hry. Ale na Černou Horu by to stačit mělo.

Pokud ne, problémy vzrostou, protože v kvalifikačním plánu už jsou jen tři díly:

11. října doma s Anglií,

14. listopadu doma s Kosovem,

17. listopadu v Bulharsku.