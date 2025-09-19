Černá Hora mění kouče, Prosinečki neustál ránu od Čechů a facku od Chorvatů

Autor: ,
  20:36
Od fotbalistů Černé Hory byl po nedávných porážkách s českou reprezentací (0:2) a Chorvatskem (0:4) v kvalifikaci mistrovství světa odvolán trenér Robert Prosinečki. Chorvatského kouče nahradil Mirko Vučinič. Národní svaz to uvedl na webu.
Kouč fotbalistů Černé Hory Robert Prosinečki.

Kouč fotbalistů Černé Hory Robert Prosinečki. | foto: Reuters

Legendární Robert Prosinečki, v současnosti trenér fotbalistů Černé Hory.
Robert Prosinečki, trenér fotbalistů Černé Hory.
Chorvatský záložník Robert Prosinečki v dresu anglického Portsmouthu.
Robert Prosinečki - bývalý skvělý záložník, nyní kouč Černé Hory.
5 fotografií

Jednačtyřicetiletého Vučiniče, který jako útočník nastupoval za AS Řím či Juventus, čeká premiéra v roli hlavního kouče. V realizačním týmu černohorských fotbalistů působil od roku 2022.

Z rebela trenérem. Prosinečki českýma očima: Požitkář, který dával fotbalu krásu

„Pokusíme se zlepšit výsledky, které v poslední době nebyly ideální. Budu po hráčích chtít, aby vždy bojovali a za dres Černé Hory se rvali do roztrhání těla,“ řekl Vučinič, který v reprezentaci odehrál 46 zápasů a dal 17 gólů.

Debutovat bude 9. října na Faerských ostrovech, které mají ve skupině L šest bodů stejně jako Černá Hora. Oba týmy ztrácejí šest bodů na druhé Česko i první Chorvatsko, které má zápas k dobru.

Prosinečki byl trenérem černohorského výběru od loňského února.

