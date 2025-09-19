Jednačtyřicetiletého Vučiniče, který jako útočník nastupoval za AS Řím či Juventus, čeká premiéra v roli hlavního kouče. V realizačním týmu černohorských fotbalistů působil od roku 2022.
„Pokusíme se zlepšit výsledky, které v poslední době nebyly ideální. Budu po hráčích chtít, aby vždy bojovali a za dres Černé Hory se rvali do roztrhání těla,“ řekl Vučinič, který v reprezentaci odehrál 46 zápasů a dal 17 gólů.
Debutovat bude 9. října na Faerských ostrovech, které mají ve skupině L šest bodů stejně jako Černá Hora. Oba týmy ztrácejí šest bodů na druhé Česko i první Chorvatsko, které má zápas k dobru.
Prosinečki byl trenérem černohorského výběru od loňského února.