Krejčí, Souček, Šulc, Schick a dál? Jak by měla vypadat sestava proti Černé Hoře

Pětadvacet hráčů v nominaci, míst jen jedenáct. Na koho trenér Ivan Hašek v Podgorici ukáže?
Předpoklad je, že zůstane u rozestavení se čtyřmi obránci, dvěma defenzivními záložníky, dvěma křídly, podhrotovým hráčem a útočníkem.
Při absenci Vladimíra Coufala, jenž stojí za žluté karty, se uvolnilo místo na pravé straně obrany. Jako náhrada se nabízejí nováček Martin Cedidla či David Douděra.
ANKETA: Kdo by měl v Černé Hoře nastoupit?
Oba by víc zapadli do systému se třemi stopery, protože v Jablonci resp. Slavii nastupující na pozicích wingbeků.
V kádru na zápas v Černé Hoře je celkem devět obránců, z toho pět stoperů, přičemž nastoupí zřejmě jen dva. Ladislav Krejčí a nejspíš Tomáš Holeš, které Hašek staví nejčastěji. Nebo by měl vsadit na Martina Vitíka, Robina Hranáče či Václava Jemelku?
Černá Hora vs Česko
kvalifikace MS 2026
výkop: pátek 20.45
rozhodčí: Marco Guida - Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (všichni Itálie)
vzájemný zápas v červnu: Česko – Černá Hora 2:0 (23. Hložek, 65. Schick)
Navíc i Jaroslav Zelený je v poslední době ve Spartě spíš stoper než levý obránce. Na tento post je vedle Zeleného adeptem ještě David Jurásek.
Na místo ve středu pole vedle kapitána Tomáše Součka si naděje mohou dělat Lukáš Červ a Michal Sadílek, hrát bude jen jeden z nich.
Jistotu sestavy by měl mít Pavel Šulc, který o víkendu rozhodl šlágr francouzské ligy. Ve svém třetím startu za Lyon skóroval proti Marseille.
Alex Král či nováček Michal Beran usednou nejspíš mezi náhradníky.
Na kraje zálohy aspirují Václav Černý, Lukáš Provod, Vasil Kušej a další nováček Adam Karabec.
Černému byla po červnovém duelu v Chorvatsku (1:5) vyčítána nedostatečná aktivita v defenzívě, což možná v Haškově uvažování proti dalšímu soupeři z Balkánu rozhodne.
Tabulka skupiny L
|1.
|Česko
|4
|3
|0
|1
|9:6
|9
|2.
|Chorvatsko
|2
|2
|0
|0
|12:1
|6
|3.
|Černá Hora
|3
|2
|0
|1
|4:3
|6
|4.
|Faerské ostrovy
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|5.
|Gibraltar
|4
|0
|0
|4
|2:16
|0
Hrotovým útočníkem v základní sestavě bude Patrik Schick. Až za ním jsou v hierarchii Jan Kuchta a Tomáš Chorý, který navíc od 3. srpna za Slavii kvůli trestu za vyloučení na Slovácku nenastoupil.
Co se týče role brankáře, Hašek od loňského podzimu deklaruje, že jedničkou je pro něj Matěj Kovář, jenž se v létě přesunul z Leverkusenu do PSV Eindhoven.
V novém klubu odchytal plný počet minut stejně jako Vítězslav Jaroš za Ajax. Třetím do party gólmanů je Jindřich Staněk, první brankář reprezentace do loňského Eura.
Česko potřebuje v Podgorici vyhrát, aby mělo reálnou naději na první příčku v tabulce a tím i přímý postup na mistrovství světa, které příští rok společně hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko.
K zahození není ani remíza, rozdíl mezi Českem a Černou Horou by tak zůstal tříbodový. Černá Hora je totiž soupeřem o druhé místo, z něhož se jde do baráže. Outsideři Faerské ostrovy a Gibraltar do bojů o postup nezasáhnou.
