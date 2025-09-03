Krejčí, Souček, Šulc, Schick a dál? Jak by měla vypadat sestava proti Černé Hoře

  12:50
Kovář v bráně, Krejčí na stoperu, Souček se Šulcem v záloze, Schick na hrotu. Sestava fotbalové reprezentace pro páteční kvalifikační utkání v Černé Hoře je z poloviny jasná. A kdo dál? V jakém složení by Češi ve svém pátém zápase o postup na mistrovství světa 2026 měli nastoupit?

Čeští fotbalisté oslavují gól Adama Hložka. | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Pětadvacet hráčů v nominaci, míst jen jedenáct. Na koho trenér Ivan Hašek v Podgorici ukáže?

Předpoklad je, že zůstane u rozestavení se čtyřmi obránci, dvěma defenzivními záložníky, dvěma křídly, podhrotovým hráčem a útočníkem.

Při absenci Vladimíra Coufala, jenž stojí za žluté karty, se uvolnilo místo na pravé straně obrany. Jako náhrada se nabízejí nováček Martin Cedidla či David Douděra.

ANKETA: Kdo by měl v Černé Hoře nastoupit?

Oba by víc zapadli do systému se třemi stopery, protože v Jablonci resp. Slavii nastupující na pozicích wingbeků.

V kádru na zápas v Černé Hoře je celkem devět obránců, z toho pět stoperů, přičemž nastoupí zřejmě jen dva. Ladislav Krejčí a nejspíš Tomáš Holeš, které Hašek staví nejčastěji. Nebo by měl vsadit na Martina Vitíka, Robina Hranáče či Václava Jemelku?

Černá Hora vs Česko

kvalifikace MS 2026

výkop: pátek 20.45

rozhodčí: Marco Guida - Giorgio Peretti, Giuseppe Perrotti (všichni Itálie)

vzájemný zápas v červnu: Česko – Černá Hora 2:0 (23. Hložek, 65. Schick)

Navíc i Jaroslav Zelený je v poslední době ve Spartě spíš stoper než levý obránce. Na tento post je vedle Zeleného adeptem ještě David Jurásek.

Na místo ve středu pole vedle kapitána Tomáše Součka si naděje mohou dělat Lukáš Červ a Michal Sadílek, hrát bude jen jeden z nich.

Jistotu sestavy by měl mít Pavel Šulc, který o víkendu rozhodl šlágr francouzské ligy. Ve svém třetím startu za Lyon skóroval proti Marseille.

Alex Král či nováček Michal Beran usednou nejspíš mezi náhradníky.

Na kraje zálohy aspirují Václav Černý, Lukáš Provod, Vasil Kušej a další nováček Adam Karabec.

Černému byla po červnovém duelu v Chorvatsku (1:5) vyčítána nedostatečná aktivita v defenzívě, což možná v Haškově uvažování proti dalšímu soupeři z Balkánu rozhodne.

Tabulka skupiny L

1.Česko43019:69
2.Chorvatsko220012:16
3.Černá Hora32014:36
4.Faerské ostrovy31023:43
5.Gibraltar40042:160

Hrotovým útočníkem v základní sestavě bude Patrik Schick. Až za ním jsou v hierarchii Jan Kuchta a Tomáš Chorý, který navíc od 3. srpna za Slavii kvůli trestu za vyloučení na Slovácku nenastoupil.

Co se týče role brankáře, Hašek od loňského podzimu deklaruje, že jedničkou je pro něj Matěj Kovář, jenž se v létě přesunul z Leverkusenu do PSV Eindhoven.

V novém klubu odchytal plný počet minut stejně jako Vítězslav Jaroš za Ajax. Třetím do party gólmanů je Jindřich Staněk, první brankář reprezentace do loňského Eura.

Česko potřebuje v Podgorici vyhrát, aby mělo reálnou naději na první příčku v tabulce a tím i přímý postup na mistrovství světa, které příští rok společně hostí Spojené státy, Kanada a Mexiko.

K zahození není ani remíza, rozdíl mezi Českem a Černou Horou by tak zůstal tříbodový. Černá Hora je totiž soupeřem o druhé místo, z něhož se jde do baráže. Outsideři Faerské ostrovy a Gibraltar do bojů o postup nezasáhnou.

ANKETA: Kdo by měl v Černé Hoře nastoupit?

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)
Výsledky

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli. V odvetě závěrečného předkola v Lotyšsku nezanechali dobrý dojem, na stadionu Skonto podlehli tamnímu Riga FC 0:1, v součtu...

Fotbalové přestupy ONLINE: Prekop už patří Slavii, reprezentant Černý z Německa do Turecka

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

Nuda na Strahově, debakl 0:7 i Bořilovo bodlo. Slavia má v Lize mistrů staré známé

S pěti z osmi soupeřů, které jim čtvrteční los Ligy mistrů přisoudil, si slávističtí fotbalisté dají repete. Vybavíte si ještě sedmigólový debakl od Arsenalu? Slavnou remízu na San Siru s Interem?...

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Ani třetí český tým nezvládl v odvetě závěrečného pohárového předkola vstřelit gól. Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé, doma po vlažném...

