Lička, Paska a Lubas. Fotbalové ceny Václava Jíry znají své letošní držitele

Sedmdesátiletý Lička nejúspěšnější část hráčské kariéry strávil v Baníku Ostrava, s nímž v 70. a 80. letech minulého století získal tři československé tituly. Je také členem Klubu ligových kanonýrů. V roce 1980 vybojoval s reprezentací bronz na mistrovství Evropy a následně zlato na letních olympijských hrách v Moskvě.

V Ostravě později působil jako trenér i generální manažer. Dělal také asistenta u české reprezentace, s níž v roce 1996 získal na Euru stříbro. Vedl i národní tým do 21 let. V roce 2005 dovedl k titulu Wislu Krakov. Od roku 2000 je prezidentem Unie českých fotbalových trenérů a aktivně se věnuje trenérskému vzdělávání.

„Nejvíce si vážím být v síni slávy Moravskoslezského kraje, kde jsou osobnosti jako Ivan Lendl nebo Franta Černík. Tohle je pro mě na stejné úrovni,“ řekl Lička pro ČTK a Radiožurnál.

Osmdesátiletý Paska založil v roce 1991 hráčskou asociaci ISM, fotbalisty při přestupech zastupoval už předtím. Do jeho agentury patřili Tomáš Skuhravý, Michal Bílek, Ivan Hašek, Pavel Kuka, Jan Koller, Karel Poborský, Patrik Berger, Vladimír Šmicer, Tomáš Rosický, Tomáš Ujfaluši, Marek Jankulovski či Milan Baroš. Nyní zastupuje Patrika Schicka, Tomáše Součka, Ladislava Krejčího nebo Adama Hložka.

V srpnu prodal ISM bývalému obchodnímu řediteli pražské Sparty Michalu Viktorinovi. Ve společnosti však Paska zůstal ve funkci prezidenta a stále pracuje jako fotbalový manažer. „Přestupy do zahraničí přinesly českému fotbalu nemalé finanční prostředky. Když někam přijdu na fotbal, jméno Pavla Pasky tam rezonuje,“ uvedl předseda FAČR Petr Fousek.

Pětasedmdesátiletý Lubas prožil největší část kariéry v dresu pražské Slavie. Ve vršovickém klubu po konci hráčské kariéry působil jako sekretář, v roce 1993 přešel do Českomoravského fotbalového svazu.

„Ocenění pro mě znamená strašně moc. Chtěl bych poděkovat všem, kteří si vzpomněli na to, že nějaký Lubas pro fotbal něco pořádného udělal. Znamená to pro mě o to víc, že s doktorem Jírou jsem se osobně znal. Ač to byl velký bohemák, chodil často na Slavii v době, kdy jsem tam dělal sekretáře. Poznal jsem ho jako inteligentního, chytrého pána,“ řekl Lubas.