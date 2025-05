Podle zahraničních médií zmíněný zádrhel nakonec nebyl nijak závažný a nic nebrání tomu, aby se italský stratég stal trenérem slavné reprezentace.

„Obě strany dosáhly ústní dohody a zbývá doladit poslední formality před oficiálním oznámením jeho odchodu,“ informuje renomovaný server The Athletic.

„Brazilská federace čeká, až Ancelotti s klubem vše dořeší,“ doplňuje důvěryhodný novinář Fabrizio Romano.

Se zástupci národního týmu už Ancelotti dohodnutý je a původně měl smlouvu podepsat už minulé pondělí, kdy se s nimi setkal v Londýně. Jenže vedení madridského celku se údajně nelíbilo, že už jedná s potenciálním novým zaměstnavatelem, zatímco stále nemá zcela vyřešené podmínky odchodu.

V tu chvíli se vyrojily spekulace, že celá sága nakonec ztroskotá na penězích.

Ancelotti má totiž v Realu smlouvu až do roku 2026 a odchodem na vlastní žádost by přišel o nárok na tučné odstupné – jeho roční plat dosahuje výše až 11 milionů eur. A španělský velkoklub ho prý nechtěl pustit před mistrovstvím světa klubů, což však byla hlavní podmínka Brazilců.

A do toho se objevily spekulace, že je o Ancelottiho zájem v Saudské Arábii. Tamní al-Hilál mu měl nabídnout 50 milionů eur (1,2 miliardy korun) za sezonu.

Nakonec to ale vypadá, že o peníze Ancelottimu nešlo, s Realem vše vyřešil a jeho přesunu k Brazílii nic nebrání, byť jisté v tuhle chvíli nic není.

„Oficiální oznámení, že Ancelotti odchází, může klub zveřejnit už po víkendovém El Clásiku,“ doplňuje novinář Mario Cortegana. V návaznosti na to by mohla brazilská federace pro změnu potvrdit, kdo se stane jejím novým koučem a zda to bude právě pětašedesátiletý Ital.

Real mu pak nejspíš přichystá plánovanou pompézní rozlučku v posledním domácím zápase a pak bude muset vymyslet, kdo tým povede na zmíněném mistrovství světa klubů.

Xabi Alonso, současný kouč Leverkusenu, s nímž se počítá jako s Ancelottiho nástupcem, se totiž prý připojí až po skončení turnaje ve Spojených státech amerických.

Kandidáty jsou Santiago Solari, jenž už tým dříve vedl a aktuálně působí v roli sportovního ředitele, či jiní dva bývalí hráči – Raúl González a Álvaro Arbeloa. Oba vedou mládežnické výběry.