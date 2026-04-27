Slováci jsou bez trenéra. Calzona se nedohodl se svazem na nové smlouvě

  19:34
U fotbalistů Slovenska nebude pokračovat trenér Francesco Calzona. O ukončení spolupráce s italským koučem informoval slovenský svaz.
Italský trenér Francesco Calzona, který vede slovenskou fotbalovou reprezentaci. | foto: Reuters

Calzonovi po neúspěchu v kvalifikaci o postup na mistrovství světa vypršela na konci března smlouva a na podmínkách případného pokračování se strany nedohodly.

„Slovenský fotbalový svaz mu nabídl smlouvu na dvouletý cyklus, kterou odmítl. Jeho představa byla na delší období,“ uvedl v oficiálním prohlášení svazový mluvčí Juraj Čurný. „Jednání o další spolupráci byla ukončena,“ dodal.

Sedmapadesátiletý Calzona se ujal slovenské reprezentace v roce 2022 a tým po skvělé jízdě v kvalifikaci dovedl na mistrovství Evropy. Na Euru postoupili Slováci do osmifinále, v němž až v prodloužení vypadli s Anglií. Kvalifikace na MS ale mužstvu nevyšla a v baráži jeho poslední naději ukončilo Kosovo.

Tipsport - partner programu
Cagliari vs. BergamoFotbal - 34. kolo - 27. 4. 2026:Cagliari vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.75
  • 3.20
  • 5.80
Lazio vs. UdineseFotbal - 34. kolo - 27. 4. 2026:Lazio vs. Udinese //www.idnes.cz/sport
27. 4. 20:45
  • 2.20
  • 3.20
  • 3.84
Manchester Utd. vs. BrentfordFotbal - 34. kolo - 27. 4. 2026:Manchester Utd. vs. Brentford //www.idnes.cz/sport
27. 4. 21:00
  • 2.01
  • 3.82
  • 3.69
Espaňol vs. LevanteFotbal - 32. kolo - 27. 4. 2026:Espaňol vs. Levante //www.idnes.cz/sport
27. 4. 21:00
  • 2.17
  • 3.34
  • 3.72
PSG vs. BayernFotbal - - 28. 4. 2026:PSG vs. Bayern //www.idnes.cz/sport
28. 4. 21:00
  • 2.31
  • 4.05
  • 2.74
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

