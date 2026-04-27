Slováci jsou bez trenéra. Calzona se nedohodl se svazem na nové smlouvě

Calzonovi po neúspěchu v kvalifikaci o postup na mistrovství světa vypršela na konci března smlouva a na podmínkách případného pokračování se strany nedohodly.
„Slovenský fotbalový svaz mu nabídl smlouvu na dvouletý cyklus, kterou odmítl. Jeho představa byla na delší období,“ uvedl v oficiálním prohlášení svazový mluvčí Juraj Čurný. „Jednání o další spolupráci byla ukončena,“ dodal.
Sedmapadesátiletý Calzona se ujal slovenské reprezentace v roce 2022 a tým po skvělé jízdě v kvalifikaci dovedl na mistrovství Evropy. Na Euru postoupili Slováci do osmifinále, v němž až v prodloužení vypadli s Anglií. Kvalifikace na MS ale mužstvu nevyšla a v baráži jeho poslední naději ukončilo Kosovo.