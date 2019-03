Děláte si legraci? Mladík z Chelsea nevěřil, je v nominaci na Česko

Před kvalifikačními zápasy s Českem a Černou Horou je v osmnácti letech jedním ze dvou nováčků v týmu Garetha Southgatea. Trenérovi Anglie pro zranění vypadli obránci Luke Shaw z Manchesteru United, John Stones z Manchesteru City a záložníci Fabian Delph z Manchesteru City a Ruben Loftus-Cheek z Chelsea.

„Je to trochu bláznivý zážitek, ale zároveň splněný sen. Myslel jsem, že si kouč dělá legraci. Byl jsem v šoku,“ řekl Hudson-Odoi pro britská média.

„Reprezentace je pro mě splněným snem. Musím tvrdě pracovat, užívat si každý moment a pokusit se zaujmout, když dostanu příležitost,“ doplnil odchovanec Chelsea.

Hudson-Odoi v jejím týmu debutoval v prosinci 2017 a od té doby ve 23 soutěžních zápasech dal pět gólů a přidal čtyři asistence. Po podzimu však nebyl spokojený s herním vytížením a v lednu podal žádost o přestup.

Velký zájem měl Bayern Mnichov, ale Chelsea nabídku na údajných 35 milionů liber (asi miliardu korun) smetla ze stolu.

Mistr světa do 17 let z roku 2017 v tomto ročníku Premier League jen šestkrát naskočil jako náhradník. Mnohem víc prostoru od trenéra Chelsea Maurizia Sarriho dostával v Evropské lize, kde zasáhl do všech osmi utkání a vstřelil čtyři branky. Své statistiky by Hudson-Odoi rád vylepšil ve čtvrtfinále soutěže s pražskou Slavií.

Podle Sarriho by na londýnského rodáka s ghanskými kořeny neměla být kladena příliš vysoká očekávání. „Jsem přesvědčený o tom, že je to skvělý hráč. Ale podle mě hráč v osmnácti letech nemůže být na vrcholu. Tam se dostane ve 22 nebo 23 letech, jako každý jiný hráč,“ prohlásil italský kouč Chelsea.

„Myslím, že v osmnácti letech takový tlak může být nebezpečný, můžete ztratit cíl. V osmnácti letech je cílem, abyste se zlepšovali mentálně, takticky i fyzicky,“ dodal Sarri.