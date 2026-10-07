Infantino, jenž bude v březnu usilovat o znovuzvolení, čelí od července silné kritice kvůli plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, který pod tlakem odvolal.
Snahou o další komercionalizaci fotbalu ale narazil u řady národních svazů a organizací v čele s Evropskou fotbalovou unií (UEFA). Řada evropských federací veřejně stáhla svoji podporu Infantinova znovuzvolení. Příznivce má Infantino především v Africe.
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Vega reprezentoval Švýcarsko v letech 1993 až 2001. Na kontě má 23 startů a startoval i na mistrovství Evropy v roce 1996. Na klubové úrovni hrál za Grasshoppers Curych, Cagliari, Tottenham, Celtic či Watford. Se Spurs vyhrál v roce 1999 Ligový pohár, se Celticem slavil v sezoně 2000/01 domácí treble.
Rodák z Oltenu, jenž má španělské kořeny, zvažoval kandidaturu na předsedu FIFA už v letech 2015, 2019 a 2022.
NEW: Ex-Tottenham and Celtic defender Ramon Vega is launching a bid to oust Gianni Infantino and become the new president of FIFA 🚨 ✍️ @johncrossmirror https://t.co/gpK255EU3j https://t.co/awNlElgPeC— Mirror Football (@MirrorFootball) October 7, 2026
„Můj cíl je jasný: sloužit fotbalu a lidem, kteří této hře vdechují život,“ uvedl Vega v prohlášení. „Kandiduji, abych znovu sjednotil světovou fotbalovou rodinu, prosadil skutečné a trvalé reformy, modernizoval FIFA pro 21. století, obnovil stabilitu i důvěryhodnost a znovu vybudoval důvěru, kterou naše hra naléhavě potřebuje,“ dodal.