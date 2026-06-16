Spor o řízení FAČR: bývalé vedení odmítlo Tvrdíkovo obvinění, obrátilo se na právníky

Člen výkonného výboru asociace Jaroslav Tvrdík na valné hromadě v Olomouci předminulý týden uvedl, že současné představenstvo marketingové společnosti STES kvůli neprůhledné smlouvě se společností Ecology Services chce podat trestní oznámení na bývalé vedení STES, v němž byli Fousek, Šidliák a Richter.
Bývalé vedení obvinění odmítlo a označilo je za zpolitizovanou rétoriku, která podle něj byla bohatě nadužívaná již v předvolebním období. Rok poté už je jen účelovým ovlivňováním veřejnosti, médií a fotbalového hnutí, stojí v prohlášení.
„Prezentované informace ohledně smluv s Fortunou, Českou televizí, gastropartnerem, provizních smluv a některých dalších nákladových a provozních záležitostí STES byly v některých případech účelové a nepřesné,“ uvedlo bývalé vedení.
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Něco takového jsem nezažil. STES podá na Fouska trestní oznámení, řekl Tvrdík
„Avizovanou záležitost s trestním oznámením související se smlouvou uzavřenou se společností Ecology Services/AHV a záležitost možného porušení GDPR (zveřejnění našich vlastnoručních podpisů na smlouvě s Fortunou) jsme již postoupili našim právním zástupcům,“ dodali funkcionáři.
STES zajišťuje fotbalové asociaci sponzorské, marketingové a mediální aktivity. Stav společnosti po loňském vítězství ve volbách opakovaně kritizoval současný předseda FAČR David Trunda. Šéf Slavie Tvrdík se k němu v proslovu k delegátům připojil, podle něj bývalé vedení v čele s Fouskem, Šidliákem a Richterem uzavíralo neprůhledné a nevýhodné smlouvy s partnery, kvůli kterým se musí asociace dodnes soudit.
V případě smlouvy se společností Ecology Services vznikla asociaci podle Tvrdíka škoda 1,452 milionu korun. „Nejsem zastánce trestních oznámení, ale v tomto případě jsme se ho jako představenstvo STES rozhodli podat na bývalé představenstvo STES i na toho partnera,“ uvedl.
Bývalé vedení se brání. „Předně chceme důrazně odmítnout dlouhodobě se opakující vymezování vůči období 2021-2025, kdy jsme působili ve vedení FAČR, a zavádějící vytváření matoucího obrazu, že stav asociace byl špatný, hospodaření rozpadlé a podobně,“ uvedlo.
Fousek a jeho kolegové poukázali, že asociace byla v jejich funkčním období sportovně úspěšná, finančně stabilní a každoročně zisková. „Z řady důležitých projektů, které jsme zahájili, budou těžit naši následovníci. Tím spíše neakceptujeme dehonestaci, s jakou byly prezentovány některé skutečnosti týkající se dceřiné společnosti STES v našem mandátním období. Předně STES byl v letech 2021-2024 v zisku a tyto výsledky byly každoročně prezentovány valným hromadám FAČR. Dlouhodobě se dařilo postupně navyšovat výnosy od partnerů a měnit výhodnost převzatých dlouhodobých smluv k lepšímu,“ poukázali funkcionáři.