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Budíček pro Španěly, tepou média mistry. Naše série? Chytří lidé ji docení, řekl kouč

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  10:40
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Kouč španělských mistrů světa Luis de la Fuente v diskusi s trenérem českých...

Kouč španělských mistrů světa Luis de la Fuente v diskusi s trenérem českých fotbalistů a bývalým kolegou Santim Deniou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Český stoper David Zima ve vzdušném souboji se španělským obráncem Deanem...
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
Trenér Česka Santi Denia během zápasu proti Španělsku
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Usmíval se a chvílemi s přítomnými novináři dokonce žertoval. Když se při jedné z odpovědí rozmáchl a rukou pootočil mikrofon, který vyloudil nepříjemný zvuk, gestem se omluvil a špitl: „Dnes se mi daří, na co sáhnu.“ V dobré náladě kouč mistrů světa Luis de la Fuente hodnotil vydřené vítězství v Česku (2:0), přitom u hřiště předtím zažíval poměrně horké chvíle.

I ve španělském Radiu Marca před čtvrteční půlnocí zaznělo: „Budíček! Tohle byl jeden z nejhorších zápasů éry trenéra De la Fuenteho.“

Kouč v kulatých brýlích se kritikou rozhodit nenechal, medovým hlasem trpělivě vysvětloval svůj pohled a po tiskovce se s některými novináři v narvaném tiskovém sále vřele zdravil a objímal.

„Byl to obtížný zápas proti energickému týmu, který hrál navíc velmi agresivně,“ podotkl. „Měli jsme okamžiky, kdy nás stálo hodně sil mít hru pod kontrolou. Jakmile jsme byli v klidu u míče, chtěli jsme rozjet rychlou akci, ale ne vždy se nám to podařilo.“

Denia: Musíme se zlepšit, hlavně já. V první půli jsme neměli jasnou myšlenku

„Je pravda, že pár šancí jsme si vytvořili, ale určitě jich mohlo být víc. Také soupeř měl své možnosti, vycházejí jim hlavně autová vhazování. Díky nim do zápasu vnesli víc energie. A my si museli některé pasáže docela vytrpět.“

Platilo to hlavně ve druhém poločase, kdy Češi - minimálně co do počtu šancí - dokázali hru vyrovnat. Několikrát sahali po vyrovnání, než z poslední akce zápasu inkasovali druhý gól a prohráli 0:2.

„Španělé a VAR dorazili Čechy,“ psala Marca.

Narážela na to, že videorozhodčí nejprve v prvním poločase doporučil nařídit pokutový kop za ruku Ambrose, což trestal nekompromisní Baena. Ve druhé půli pak opravil hlavního sudí, který nevyloučil domácího kapitána Krejčího za faul na unikajícího Fernándeze.

Ladislav Krejčí hlavičkuje v zápase proti Španělsku

„Hned jsem si myslel, že by to měla být červená. Ale nemyslím si, že by tenhle moment zápas nějak zásadně ovlivnil,“ řekl De la Fuente. „Klíčové bylo zvládnout různé chvíle proti těžkému soupeři, který byl silný hlavně při standardkách. Odehráli jsme náročný zápas, což jsme ovšem čekali. Klidně jsme mohli nastřílet i víc gólů, ale nebyli jsme tak přesní v zakončení,“ mrzelo pětašedesátiletého kouče, který se Španělskem v létě vyhrál mistrovství světa a o dva roky dřív ho dovedl i ke zlatu na Euru.

Neuvěřitelnou sérii bez porážky táhne nejlepší reprezentace planety už 44 zápasů.

„Možná to už veřejnost vnímá jako naprostou samozřejmost, nemyslíš?“ nadhodil De la Fuentemu otázku jeden ze španělských žurnalistů.“

Luis de la kdo? Kouč Španělska dva roky neprohrál, Scaloni před ním seděl v lavici

„Myslím, že ti chytří a inteligentní lidé dokážou docenit, co tady odvádíme,“ reagoval kouč. „Vážíme si takhle dlouhé série, protože je to důkaz, že odvádíme dobrou práci. Jdeme po cestě, která dělá radost celému Španělsku a jsme rádi, že drtivá většina fanoušků stojí za námi. Ale je jasné, že s každým dalším zápasem je porážka blíž. Může se vám to stát kdykoli a kdekoli, takže musíte být vždycky na pozoru,“ pokračoval.

Už v neděli hrají Španělé na stadionu Atlétika Madrid proti Anglii. V posledním duelu ve skupině Ligy národů jim k udržení prvního místa bude stačit i remíza.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Vlašim vs. KladnoFotbal - - 13. 11. 2026:Vlašim vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
0:0
  • 1.79
  • 4.07
  • 3.56
Dynamo Drážďany vs. Dukla PrahaFotbal - - 13. 11. 2026:Dynamo Drážďany vs. Dukla Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 13:00
  • 1.82
  • 4.05
  • 3.46
Olomouc B vs. Zbrojovka Brno BFotbal - 16. kolo - 13. 11. 2026:Olomouc B vs. Zbrojovka Brno B //www.idnes.cz/sport
13. 11. 14:00
  • 1.70
  • 3.48
  • 3.43
Turecko vs. ČeskoFotbal - Baráž - 13. 11. 2026:Turecko vs. Česko //www.idnes.cz/sport
13. 11. 17:00
  • 2.56
  • 3.01
  • 3.11
Moldavsko vs. KazachstánFotbal - Skupina 3 - 13. 11. 2026:Moldavsko vs. Kazachstán //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:00
  • 2.68
  • 2.92
  • 3.03
Plzeň B vs. Loko PrahaFotbal - 15. kolo - 13. 11. 2026:Plzeň B vs. Loko Praha //www.idnes.cz/sport
13. 11. 18:30
  • 1.25
  • 4.47
  • 7.06
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

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