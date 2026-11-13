I ve španělském Radiu Marca před čtvrteční půlnocí zaznělo: „Budíček! Tohle byl jeden z nejhorších zápasů éry trenéra De la Fuenteho.“
Kouč v kulatých brýlích se kritikou rozhodit nenechal, medovým hlasem trpělivě vysvětloval svůj pohled a po tiskovce se s některými novináři v narvaném tiskovém sále vřele zdravil a objímal.
„Byl to obtížný zápas proti energickému týmu, který hrál navíc velmi agresivně,“ podotkl. „Měli jsme okamžiky, kdy nás stálo hodně sil mít hru pod kontrolou. Jakmile jsme byli v klidu u míče, chtěli jsme rozjet rychlou akci, ale ne vždy se nám to podařilo.“
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„Je pravda, že pár šancí jsme si vytvořili, ale určitě jich mohlo být víc. Také soupeř měl své možnosti, vycházejí jim hlavně autová vhazování. Díky nim do zápasu vnesli víc energie. A my si museli některé pasáže docela vytrpět.“
Platilo to hlavně ve druhém poločase, kdy Češi - minimálně co do počtu šancí - dokázali hru vyrovnat. Několikrát sahali po vyrovnání, než z poslední akce zápasu inkasovali druhý gól a prohráli 0:2.
„Španělé a VAR dorazili Čechy,“ psala Marca.
Narážela na to, že videorozhodčí nejprve v prvním poločase doporučil nařídit pokutový kop za ruku Ambrose, což trestal nekompromisní Baena. Ve druhé půli pak opravil hlavního sudí, který nevyloučil domácího kapitána Krejčího za faul na unikajícího Fernándeze.
„Hned jsem si myslel, že by to měla být červená. Ale nemyslím si, že by tenhle moment zápas nějak zásadně ovlivnil,“ řekl De la Fuente. „Klíčové bylo zvládnout různé chvíle proti těžkému soupeři, který byl silný hlavně při standardkách. Odehráli jsme náročný zápas, což jsme ovšem čekali. Klidně jsme mohli nastřílet i víc gólů, ale nebyli jsme tak přesní v zakončení,“ mrzelo pětašedesátiletého kouče, který se Španělskem v létě vyhrál mistrovství světa a o dva roky dřív ho dovedl i ke zlatu na Euru.
Neuvěřitelnou sérii bez porážky táhne nejlepší reprezentace planety už 44 zápasů.
„Možná to už veřejnost vnímá jako naprostou samozřejmost, nemyslíš?“ nadhodil De la Fuentemu otázku jeden ze španělských žurnalistů.“
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„Myslím, že ti chytří a inteligentní lidé dokážou docenit, co tady odvádíme,“ reagoval kouč. „Vážíme si takhle dlouhé série, protože je to důkaz, že odvádíme dobrou práci. Jdeme po cestě, která dělá radost celému Španělsku a jsme rádi, že drtivá většina fanoušků stojí za námi. Ale je jasné, že s každým dalším zápasem je porážka blíž. Může se vám to stát kdykoli a kdekoli, takže musíte být vždycky na pozoru,“ pokračoval.
Už v neděli hrají Španělé na stadionu Atlétika Madrid proti Anglii. V posledním duelu ve skupině Ligy národů jim k udržení prvního místa bude stačit i remíza.