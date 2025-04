Brazílie hledá trenéra. Už zase. Přijde vytoužený Ancelotti, nebo někdo jiný?

Dorival národní tým převzal v lednu 2024, více než rok po čtvrtfinálovém zklamání na světovém šampionátu v Kataru. Dlouhé čekání se ale v tomto případě nerovnalo pečlivému výběru. Alespoň z pohledu výsledků.

Z 11 soutěžních utkání pod jeho vedením slavná reprezentace vyhrála pouze pětkrát, na Copa América skončila ve čtvrtfinále a vrcholem zmaru byl nedávný debakl 1:4 od Argentiny v kvalifikaci o nadcházející světový šampionát ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku.

Ostuda.

Nepřípustné.

Ilustrace toho, jak rozdílně na tom aktuálně dvě jihoamerické fotbalové mocnosti jsou. Odvolání trenéra bylo nevyhnutelné. Jenže koho místo něj?

Podle serveru The Athletic jsou ve hře dva kandidáti.

Jedním je Jorge Jesus. Sedmdesátiletý kouč s bohatými zkušenostmi převážně z rodného Portugalska, jenž aktuálně působí v Saudské Arábii, kde druhým rokem vede al-Hilál. Loni s ním vyhrál domácí pohár i titul, a tým pod jeho vedením táhl rekordní sérii 34 výher v řadě.

Úplně špatně to nezní, ale pro brazilský fotbalový svaz je až druhou volbou.

Portugalský trenér Jorge Jesus

Tou první je Carlo Ancelotti. Ano, Brazílie se téhle myšlenky nadále drží.

„Potřebujeme vítězného trenéra, se kterým bychom hráli útočný fotbal a který zapadá do představy brazilského národního mužstva,“ vysvětloval už v březnu 2023 prezident svazu Ednaldo Rodrigues.

Italského stratéga snad netřeba představovat. Jen málo trenérů se může pyšnit úspěšnější kariérou. Kde byl, tam vítězil, a co je hlavní: svým stylem by se k národnímu týmu minimálně na první pohled hodil. Herní systém totiž vždy upravuje dle potřeb hráčů, nikoli naopak. Něco takového by brazilským hvězdičkám mohlo vyhovovat.

„Podle několika zdrojů ze svazu je Ancelotti prezidentovým snem,“ doplňuje novinář Mario Cortegana.

Jednání by navíc mohla být o něco snazší než před dvěma lety, kdy se Ancelottimu z Realu odcházet nechtělo a královský velkoklub ani neměl vyhlédnutou náhradu, s níž by byl zcela spokojený.

Kouč Realu Madrid Carlo Ancelotti udílí pokyny svým svěřencům během odvety semifinále poháru s Realem Sociedad.

Jenže v aktuální sezoně to výsledkově poněkud skřípe a byť to navenek klub i trenér odmítají, v zákulisí se rojí spekulace, že Real na pravidelné bázi hovoří s Xabim Alonsem. Současný kouč Bayeru Leverkusen má být vysněným nástupcem 65letého Itala.

„To si Ancelotti uvědomuje a jeho postoj se mění. Sice tvrdil, že svou budoucnost nechá v rukou klubu, ale za čtyři roky ve Španělsku je unavený a neustálé spekulace o jeho budoucnosti tomu nepomáhají,“ doplňuje Cortegana.

Takže šance zlanařit ho by tu možná byla. Pokud se samozřejmě po případném odchodu z Realu nerozhodne, že už toho má dost a s trénováním sekne úplně. Ale Brazilci tak nějak tuší, že by ještě pár let určitě zvládl.

Zbývalo by vyřešit pouze načasování.

Brazílie chce, aby nový kouč vedl tým už v červnových kvalifikačních zápasech, což však může být problém.

Od půlky června se totiž hraje v novém formátu mistrovství světa klubů, kterého se Real Madrid i al-Hilál zúčastní. Oba by tak musely najít náhradu ještě před jeho startem.

Podle zdrojů The Athletic by Jesus s dřívějším nástupem neměl problém. Otázkou je, co samotný al-Hilál. Jesusovi sice po sezoně končí smlouva a nabídku nové nedostal, ale podle novináře Dioga Dantase z webu O Globo ho vedení předčasně pouštět nechce. A pokud ano, musela by ho Brazílie vykoupit.

Tamní svaz přesto tuší, že navzdory tomu by jednání byla snazší než s Ancelottim, potažmo s Realem. Ten mu totiž v návaznosti na veškeré spekulace prodloužil kontrakt až do roku 2026 a šance, že by ho pustil před turnajem, na němž se bude hrát o 125 milionů dolarů ( 2,9 miliardy korun), je minimální.

„Ancelotti rozhodně nebude k dispozici dříve než v červenci,“ zdůrazňuje důvěryhodný novinář Fabrizio Romano.

Před Brazílií tak stojí dilema: počkat o měsíc déle, nebo zkusit vykoupit Jesuse. Třetí variantou je pak jmenování dočasného kouče pouze pro červnové zápasy. Ale MS 2026 se blíží a pozici trenéra zkrátka chcete mít definitivně vyřešenou co nejdříve.

Jak celá sága dopadne?