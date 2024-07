Brazilská dekadence ve stínu Eura. Nejslavnější reprezentace řeší, kudy dál

Možná Messiho neproměněná penalta, kterou fanoušci hojně zmiňují v souvislosti s podobným selháním věčného rivala, Portugalce Ronalda. A co proslov legendárního trenéra Bielsy o neblahé budoucnosti fotbalu, jejž si řada expertů spojila s nudou, kterou ve vyřazovací fázi nabízí souběžně hrané mistrovství Evropy?

Právě ve stínu Eura, které v Německu vstoupilo do svého posledního týdne, jako by zapadl i jeden závažný fotbalový fakt: Brazílie, nejslavnější reprezentace světa, je v pokračujícím úpadku.

Z kontinentálního šampionátu, který se v rámci příprav před nadcházejícím mistrovstvím světa znovu rozrostl také o týmy ze Severní a Střední Ameriky včetně Kanady a pořádajících Spojených států, se kanárkově žluté dresy balily už po víkendovém čtvrtfinále. Zmuchlané a vzhledem k urputné bitvě s Uruguayí, jež před penaltovým rozuzlením nabídla 41 faulů, vyloučení, ale žádný gól, dost možná i nehezky potrhané.

„Za výsledky, kterými jsme zklamali očekávání všech fanoušků, nesu pochopitelně plnou zodpovědnost,“ prohlásil hlavní kouč Dorival Júnior, šedivý chlapík v kulatých brýlích. „Zároveň jsem ale pevně přesvědčený, že současné mužstvo má před sebou velkou budoucnost.“

Opravdu?

Zklamaný brazilský trenér Dorival Júnior se záložníkem Lucasem Paquetou

Minimálně zvenčí to tak vůbec nepůsobí. Tým, který rodák ze slunečného města Araraquara na jihu země složil, si srdce nejfotbalovějšího ze všech národů rozhodně nezískal. Média píší o dekadenci brazilské školy i jakési fotbalové byrokracii. Nelíbí se taktikou svázané výkony, které jdou přímo proti přirozené brazilské hravosti. Za uši dostává jindy opěvovaný mladíček Endrick, jenž v posledním utkání na turnaji v Las Vegas zvládl za celých devadesát minut jedinou přesnou přihrávku. Během čtvrtfinále vykartovaný kouzelník Vinícius Júnior, v hledišti ověšený stříbrnou bižuterií, se co chvíli chytal za hlavu a klel. A podobně mizerně se jistě cítil také zlatý chlapec Neymar, který se léčí po loňské operaci kolena.

Přívětivý pro Brazilce není ani pohled na rozehranou kvalifikaci o mistrovství světa 2026: v desetičlenné skupině jim po šesti odehraných zápasech patří až šestá příčka, tedy poslední postupová. A to je vzhledem k nabité soupisce, na níž vedle výše zmíněných hvězd září jména jako Rodrygo, Raphinha, Guimaraes, Marquinhos, Paquetá, Martinelli a spoustu dalších, prostě k nevíře.

Nedivte se proto, že pohledy nespokojených brazilských fanoušků i tamních expertů míří zpátky ke kritizovanému trenérovi Dorivalovi. Šedesátník, který během dvaadvaceti let vystřídal pětadvacet různých angažmá a při zápasech dává přednost volné šusťákovce a teplákům před oblekem, je u týmu teprve od ledna, takže měl na přípravu málo času. Před závěrečným turnajem Copa América, na němž Brazilci porazili jen Paraguay, konkrétně čtyři přípravné duely, což ale nemá znít jako omluva.

Brazílie na něj vsadila poté, co se nedočkala vysněného příchodu italského elegána Carla Ancelottiho z Realu Madrid, s nímž chtěla nastavit dlouho vyhlížený nový kurz.

Brazilský útočník Rodrygo padá po zákroku Uruguayce Nándeze ve čtvrtfinále Copa América.

Selecao, jak se brazilskému národnímu výběru přezdívá, mělo v celé historii jen tři zahraniční kouče a už pár let poznává, že přímé konkurenci, která se vnějších vlivů nebojí, jednoduše nestačí. Od roku 2002, kdy byli Brazilci naposledy zlatí, prošli na mistrovství světa jedinkrát do semifinále. Z kontinentálních šampionátů mají zase jediné zlato za posledních patnáct let.

Na Copa América se to nezmění ani letos, protože v úvodním semifinále už v noci na středu Argentina vyzve Kanadu a v tom druhém Kolumbie narazí na Uruguay.

Celá Brazílie mezitím musí přemýšlet, kudy a jak dál.