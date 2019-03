Maminko, viděla jsi to? Dal jsem těm Čechům dva góly. Jesus se chytil

„Uděláme všechno, abychom mu pomohli, ale nahradit mámu neumíme,“ reagoval klubový trenér Pep Guardiola.

Teď už má Gabriel Jesus znovu radost. Rodina se do Manchesteru vrátila, takže útočníkův život má v City zase smysl.

Nejdřív nastřílel v listopadu hattrick Doněcku v Lize mistrů, v prosinci přidal dva ligové góly Evertonu, v lednu kromě jiného čtyřmi góly zdevastoval Burton v semifinále Ligového poháru, na začátku března se trefil proti Schalke a v úterý si smlsnul na české reprezentaci.

Dva góly za dvacet minut, vítězství 3:1 a Adeus!

„Musím ho pochválit,“ pravil brazilský trenér Tite.

Gabriel Jesus má mimořádně vyvinutý fotbalový instinkt. K tanečnímu pohybu, dynamice, perfektní technice a improvizaci přidává cosi speciálního. Říkejme tomu nebojácnost nebo spíš pracovní morálka, což u Brazilců nebývá úplně samozřejmé. I kvůli tomu jej Manchester City koupil už jako devatenáctiletého.

Gabriel Jesus si vzal číslo 33, coby symbol Ježíšova ukřižování, a začal pálit. Po každém gólu poskládal z dlaně pomyslný telefon a volal domů: „Mami, viděla jsi to?“

Máma Lucia mu obětovala čas i většinu peněz, které jako uklízečka vydělala. Brazilská klasika. Dětství bez táty, divoký pouliční fotbal bez pravidel v nuzné favele Jardim Peri v kopci nad Sao Paulem. Pak skauti z Palmeiras, moře gólů v dorostu, první smlouva, nabídky z Evropy, olympijské zlato, sláva, kupa peněz.

„Nikdy nezapomenu, kde jsem vyrostl,“ přísahá. Na předloktí si nechal vytetovat bosého chlapce, který drží míč v podpaží a hledí nahoru do favely. Mimochodem, stejný obrázek má na těle taky kamarád Neymar.

Zatímco nejdražší hráč planety na sváteční duel do Prahy nepřijel kvůli zranění, Gabriel Jesus ho zastoupil. Nejdřív ho ovšem zamrzelo, že přednost v útoku dostal Roberto Firmino z Liverpoolu. Ti dva jsou si podobní, takže hrát může zpravidla jen jeden.

Loni na mistrovství světa to byl Jesus a trenér Tite později přiznal, že to byla chyba. V Edenu vsadil na Firmina a rozhodně nemůže říct, že to byl omyl. Firmino vyrovnal na 1:1, a když se česká defenziva unavila, vstoupil na scénu sebevědomý náhradník a dvakrát pálil do odkryté branky.

OTOČILI JSME TO. Brazilští fotbalisté Roberto Firmino a David Neres slaví v utkání s Českem gól Gabriela Jesuse (mimo záběr) na 2:1.

Nejprve v 83. minutě zakončil skvostnou akci Danila a nezištně přihrávajícího Nerese. Rána pod břevno a hotovo.

V 90. minutě se mladík s drobným knírkem a bradkou dočkal další oslavy. Po brazilských kličkách, patičkách a otočkách nadvakrát překonal brankáře Pavlenku a v euforii si kousnul do dresu.

„Myslím, že jsme hráli docela solidně,“ prohlásil.

Upřímně, Brazílie nehrála nic moc, zato Gabriel Jesus předvedl krátký koncert.