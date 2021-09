Kauza karanténních hříšníků: naštvaný Tottenham napaří Argentincům pokuty

Bizarní kauza z jihoamerické kvalifikace mistrovství světa, během níž došlo kvůli zásahu zdravotnické agentury k nedohrání duelu Brazílie - Argentina, se neustále vyvíjí.

Podle serverů Sky Sports a The Guardian se v nepříjemné situaci ocitlo duo Lo Celso a Romero, na které je velmi naštvané vedení Tottenhamu.

Oba fotbalisty, kteří mají kvůli porušení koronavirových nařízení o karanténě a lhaní úřadům zaděláno na velký průšvih i z hlediska zákona, podle všeho nemine ostrý pohovor a vysoká pokuta.



„Zjistili jsme, že Lo Celso a Romero cestovali do Jižní Ameriky bez povolení svého klubu,“ uvedl Sky Sports. „Tottenham se zlobí,“ píše The Guardian.



Spurs své hráče nechtěli uvolnit, protože Brazílie je z pohledu Velké Británie na červené listině, což znamená velké komplikace při návratu do země. Většina klubů z Premier League jihoamerické fotbalisty na reprezentační srazy nepouštěla, jelikož by po příletu na ostrovy museli do desetidenní hotelové karantény.

To je nepříjemná komplikace vzhledem ke kondici, tréninkovému procesu i zápasovému programu.

Mimochodem, další dva „problémoví“ hráči, Emiliano Martínez a Emiliano Buendia, se s Aston Villou dohodli na kompromisu: směli být na prvních dvou argentinských zápasech, ale měli se odpojit před pátečním střetnutím s Bolívií. Tak by kvůli přísným covidovým pravidlům Británie přišli „jen“ o jeden ligový duel.



Čtveřice Argentinců měla o víkendu v Brazílii kvůli povinné čtrnáctidenní izolaci pro návštěvníky z Velké Británie zamířit do karantény, podle zdravotnické agentury Anvisa ale zalhali imigračním úředníkům a tři z nich nastoupili v základní sestavě.

Zástupci agentury v doprovodu policie pro ně přišli přímo na hřiště nedlouho po úvodním výkopu.

Lo Celso, Romero, Martínez a Buendia by se nyní měli v souladu s původním plánem přesunout do Chorvatska, které je z pohledu Velké Británie zelené čili s nízkým rizikem nákazy.

Tam mohou deset dní, které by v Anglii museli strávit v karanténě, trénovat. Při návratu do klubů se pak už nemusí izolovat.