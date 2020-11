JEDNIČKA. Proti Německu (0:1) se blýskl Jiří Pavlenka. Opora Brém by v národním týmu mohla zaujmout uvolněné místo brankářské jedničky. | foto: Profimedia.cz

Čtrnáct let nebylo co řešit. Když přijel na sraz fotbalové reprezentace Petr Čech, ostatní gólmani věděli předem, že se zapotí leda během tréninku. Pak nastala éra Tomáše Vaclíka: čtyři roky se dalo tušit, že pro trenéry je první volbou právě on.