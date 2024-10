Plánička, Viktor, Čech... A teď národní tým řeší: Proč nemáme gólmany?

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Matěj Kovář, usměvavé chlapisko s velkými dlaněmi a jiskřivým názorem. Je prakticky nemyslitelné, aby v pátek večer proti Albánii chytal někdo jiný. Copak byste reprezentační branku při Lize národů proti Albánii svěřili mládencům, kteří národní dres ještě nikdy neoblékli? To by byl nemístný hazard. Jenže zároveň je nutné se zeptat: Co bude dál, pokud houževnatý Kovář zůstane i druhým rokem náhradníkem v Leverkusenu? Odpověď zní: Je to problém!