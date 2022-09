Vaclík si nezachytá dva až tři měsíce, se zraněným ramenem musí na operaci

Třiatřicetiletý brankář nebude na zářijovou reprezentační akci vzpomínat rád.

V sobotu proti Portugalsku dostal čtyři góly (0:4) a čelil kritice fanoušků, kteří mu vyčítali především třetí trefu Dalota ze střední vzdálenosti.

V St. Gallenu inkasoval po půlhodině dvakrát během pár sekund a při jednom ze zákroků si poranil rameno.

Chtěl chytat dál, ale bolest mu už do druhého poločasu nastoupit neumožnila.

Do brány šel Jindřich Staněk, ale i on utrpěl zranění. Když zasahoval při hlavičce Embola, narazil do tyče. Utkání dochytal, jenže o víkendu do ligového utkání Viktorie Plzeň na Bohemians nezasáhne.

Český brankář Tomáš Vaclík inkasuje první gól v utkání Ligy národ ve Śvýcarsku.

Jeho zdravotní potíže by vážné být neměly, to Vaclík si dá dlouhou pauzu. „Musí podstoupit operaci,“ napsal server totalfootball.gr.

Olympiakosu bude chybět do poloviny listopadu, pak následuje přestávka kvůli mistrovství světa. Řecká liga pak pokračuje před Štědrým dnem. To je nejbližší termín, kdy by se Vaclík mohl vrátit.

Olympiakos Pireus kvůli jeho zranění angažoval trojnásobného řeckého reprezentanta Alexandrose Paschalakise.