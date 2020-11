Osudové Slovensko, Vaclík jde do derby už pošesté. Pořád je tam rivalita, říká

Poslední tři vzájemná utkání vyhráli Češi. Na podzim 2018 v Lize národů 2:1 a 1:0, v září znovu v Lize národů 3:1.

Vaclík zažil ve vzájemných duelech jedinou porážku, a to v roce 2015, kdy Češi v Žilině nastoupili především s náhradníky. Při své premiéře v národním mužstvu v roce 2012 slavil vítězství 3:0.

„Je to specifický zápas a pořád se to drží. Sice jsme poslední tři utkání vyhráli, ale u soupeře se toho od září hodně změnilo,“ připomněl Vaclík změnu trenéra a minulý týden postup na Euro z dodatečné kvalifikace.

„K tomu v neděli vyhráli nad Skotskem, jsou na vlně. Vrátili se jim někteří hráči, kteří proti nám v září nehráli. Hamšík, kluci z Ameriky. Dopředu jsou nebezpeční, hraví, pořád střílejí,“ vypočítával český gólman. „Oba hrajeme o hodně, to dává zápasu punc výjimečnosti.“

Česko versus Slovensko v Plzni ve středu od 20.45 v Lize národů.

Domácím jde o postup do elitní úrovně Ligy národů, soupeři o záchranu v Lize B. Oba týmy potřebují vítězství, aby měly pro své cíle naději. Pak budou čekat, jak dopadne druhý souboj skupiny mezi Izraelem a Skotskem.

„Všechny nás postup láká. Myslím si, že to bylo v neděli proti Izraeli vidět. Víme, o co hrajeme,“ poznamenal jedenatřicetiletý gólman na úterní tiskové konferenci.

V Lize A je šestnáct elitních zemí Evropy, čtyři z nich sestoupí a do dalšího ročníku na podzim 2022 postoupí čtyři nejlepší z Ligy B. A Česko chce být mezi nimi.

„Bylo by hezké tam být a hrát proti největším evropským týmům. Je to pro nás velká motivace.“

K tomu Češi potřebují výhru nad Slovenskem a pomoc Izraele. Stačí, když se Skotskem neprohraje.

„Věřím, že to Izrael zvládne. Sami jsme se o jejich síle přesvědčili. Jim jde o záchranu, potřebují vyhrát, aby nesestoupili. Skupina je zamotaná až do konce. My to zvládneme a pak doufám, že přijde pozitivní zpráva z Izraele,“ podotkl Vaclík.

Od léta 2016 je v národním mužstvu jedničkou, v poslední době se však na něj hodně tlačí Jiří Pavlenka, zvlášť když Vaclík začal sezonu v Seville jako náhradník.

Nastupuje jen minimálně, i kvůli zranění z léta naskočil jen do jednoho z devíti duelů ve španělské nejvyšší soutěži a jen do jednoho ze tří zápasů v Lize mistrů. Třetí letošní utkání odchytal v neděli za národní mužstvo.

Pomohl k vítězství 1:0 a vysloužil si pochvalu od fanoušků, kteří ho v anketě iDNES.cz zvolili nejlepším českým hráčem utkání.

„Defenzivně jsme to zvládli velmi slušně. Ve druhé půli nás soupeř hluboko zatlačil, ale fungovali jsme dobře. Není to jen záležitost obránců, ale všech hráčů. Tým je dobře nastavený a to je pro nás hodně důležité,“ řekl Vaclík.