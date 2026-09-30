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Dvě hodiny před výkopem visí jména na tabuli. Vidím se tam a jdu na to, říká Kovář

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  9:47
Český kapitán Krejčí diriguje obranu v zápase s Anglií.

Český kapitán Krejčí diriguje obranu v zápase s Anglií. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Čeští fotbalisté Krejčí a Král děkují fanouškům za podporu.
Ladislav Krejčí hecuje své spoluhráče.
Kapitán české fotbalové reprezentace Ladislav Krejčí.
Anglický útočník Kane se snaží zastavit Michala Sadílka.
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Než z hotelu na Vyšehradě vyjeli ke stadionu, v místnosti pro týmové porady se podíval na tabuli, na níž byla napsaná sestava. „Trenér to tak má rád. Dvě hodiny před zápasem to vyvěsí a my se tam najdeme,“ popisoval brankář českých fotbalistů Matěj Kovář.

V úterý večer tam našel i sebe, v utkání Ligy národů proti Anglii (0:2) nahradil Lukáše Horníčka, který nastoupil o víkendu proti Chorvatsku (1:2).

„Teď to vyšlo na mě a uvidíme, jak to bude dál,“ krčil Kovář rameny.

Máte příslib, že v sobotu ve Španělsku se dostane i na Antonína Kinského, třetího brankáře?
Pardon, to není otázka na mě.

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Horníček si pochvaloval napětí, které pozdní oznámení sestavy s sebou nese. Co vyhovuje mám?
Beru to tak, jak to je. To je prostě fotbal. Někdo z trenérů to nechává na poslední chvíli, jiný to řekne třeba den dopředu. Já to beru, jak to přijde.

Ale jistě máte rád, když i v národním mužstvu nemusíte nakopávat a pod novým koučem Santim Deniou hrajete po zemi už od brankáře.
Jo, to mám. Hrajeme tak v klubu a já jsem gólman, který má rád míč. Když můžu pomoct soupeře přečíslit, tak je to výhoda pro celé mužstvo. Doufám, že v tom budeme pokračovat.

Proti Anglii jste si ale spíš pořádně zachytal a rozhodně se nenudil.
To máte pravdu, létalo to tam všude možně. Ale myslím si, že na to, že jsme většinu byli v deseti, odehráli jsme slušnou partii. Snažili jsme se hrát tak, co po nás trenéři chtějí.

Kdybyste měl herní projev porovnat s předchozí mi lety, co byste řekl?
Jsou to jen dva zápasy, jsme na začátku, ale principy hry už lze vidět. Myslím si, že naše hra vypadá líp než v předchozích letech, a chceme se dál zlepšovat.

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Kapitán Krejčí řekl, že jste zabránil aspoň třem čtyřem gólům. Který zákrok byl nejtěžší? Ten na konci první půle proti Kaneovi?
Ten byl spíš nejdůležitější, na přestávku jsme šli za stavu nula nula. Kdybychom gól dostali, aby si by to bylo horší.

Jenže jste inkasovali hned po minutě druhé půle. Co se stalo?
Je to paradox. Stalo se nám přesně to stejné jako s Chorvatskem. Musíme se na to podívat a dát si pozor. Ale jinak se nemáme za co stydět. Podali jsme slušný, bojovný výkon. Herní prvky už tam jsou vidět a za to jsme rádi. Snažili jsme hrát odzadu po zemi i v deseti, nenakopávali jsme, na to můžeme být pyšní.

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