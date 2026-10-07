Kovář jeden zápas, Kinský taky jeden, zato Horníček se během čtyř duelů Ligy národů postavil do brány dvakrát.
„Moc to pro mě znamená. Jsem za to moc rád. A navíc ve Wembley, byl to krásný zážitek,“ líčil českým novinářům v útrobách londýnského stadionu.
Směřujete k tomu, že budete jedničkou?
Je to můj sen a dělám na tom, aby to tak bylo. Trenér má volnou ruku, rozhoduje se podle formy a stylu hry, který se mu hodí.
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Anglie - Česko 3:0, bezradnost fotbalistů, načal je vlastní gól, dvakrát se trefil Kane
Vnímali jste s kolegy, že kdo dostane zápas v Anglii, má nakročeno k pozici číslo jedna?
Neprobírali jsme to. Trenéři nám řekli, jak to během srazu bude, a ten poslední zápas mohl padnout na kohokoli. Dostal jsem ho já, ale nemyslím si, že by to ukazovalo na to, kdo by měl být jednička.
Že půjdete do brány, jste se dozvěděl zase jen dvě hodiny před výkopem?
Tentokrát ne, trenér nám to řekl dřív během dne, takže jsem se mohl na to líp připravit.
Připraveni na vás byli především Angličané, nic vám nedovolili. Jak se vám z brány souboj sledoval?
Hodně náročný zápas, což jsme věděli. Anglie je jeden z nejlepších týmů na světě, mají obrovskou kvalitu. My můžeme být rádi, že jsme tady mohli hrát a porovnat se s nimi.
První gól byl vlastní. Křičel jste na Coufala, aby centr pustil za sebe, když žádné nebezpečí nehrozilo?
Křičel jsem mu, ale pozdě. Víte, jak to je. Devadesát tisíc fanoušků, těžko se slyšíte, k tomu to bylo hodně rychlé. Vláďa už s tím nic dělat nemohl.
Další dvě branky vám dal Harry Kane. Lze ho vůbec uhlídat?
Dá se nějak eliminovat, ale ukázal kvalitu. Většinu zápasu jsme si ho pohlídali, on si pak chodil pro míče, dostal se do zápasu. Je odstřelenej.
Přišlo vám, že si Angličané načetli vaši rozehrávku? Často jste neměl komu přihrát.
Věděli, co chceme hrát. Museli jsme improvizovat, ale poprali jsme se s tím, z presinku jsme jim vyjížděli. Ale pak nám chybělo, abychom míč víc podrželi. Jsem opravdu na kluky hrdý, jak to zvládli.
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Coufal popsal vlastní gól, pak uznal: Angláni byli nad naše síly. Brutální kvalita
Ale ze čtyř zápasů nemáte ani bod.
To bolí. Chtěli jsme se nějak prezentovat, hrát fotbal, ale zároveň něco získat. To se nepovedlo. Ale nemáme se za co stydět, předvedli jsme dobrý výkon a víme, jakým směrem jdeme.
Proč to v Anglii byl nejslabší zápas z těch čtyř?
Asi se sečetla únava, na kluky to dolehlo. Nemůžeme chtít, aby za jedenáct dnů odehráli čtyři zápasy na sto deset procent.