Staněk opět v bráně. Vychytal nulu a ocenil Nedvěda: Neskutečný frajer. Pecka, že je tu

Nečekaný, protože Češi zápas rozjeli výborně, jenže po rychlém gólu neproměňovali vyložené šance.
A nečekané bylo i Staňkovo jméno v základní sestavě.
V reprezentačním dresu vyběhl poprvé od nešťastného loňského utkání na Euru v Německu, kde si ve druhém poločase proti Turecku urval rameno a musel střídat.
Proč chytal Staněk?
„Dopředu jsme klukům říkali, že se rozhodneme den před zápasem, což jsme udělali. Víme, že máme všechny tři gólmany ve skvělé formě. Sledujeme je každý zápas a jak Matěj Kovář, tak Víta Jaroš jsou připravení nastoupit. Přednost ale dostal Jindra Staněk a odchytal velmi dobré utkání,“ řekl trenér Ivan Hašek.
Takže překvapení, že jste dostal šanci?
Nemyslím si.
Pro nás ano. Když byl Matěj Kovář dvojkou v Leverkusenu, tak chystal, teď je jedničkou v Eindhovenu, ale v národním týmu jste paradoxně dostal přednost vy.
To je otázka na trenéry, ne na mě. Já jsem vždycky připravený na sto procent. Jsem rád, že jsem důvěru splatil.
Měl jste celkem pět zákroků, který z nich byl nejtěžší?
Nejvíc byl asi logicky vidět dvojzákrok, kdy proti mě zblízka dorážel Camaj. Ale bylo tam i spoustu centrů, které nepříjemně padaly těsně přede mnou. Jsem rád, že jsme to zvládli. Nejen já, ale všichni kluci vzadu, kteří hráli nesmírně zodpovědně.
Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý
Po skvělém nástupu jste se však chvílemi nechali zatlačit.
Začátek byl vážně dobrý, ale okolo osmnácté nebo dvacáté minuty jsme se asi zbytečně přizpůsobili jejich hře. Nebylo to ideální, přesto jsme první poločas z mého pohledu kontrolovali. Po přestávce už to byla trochu válka.
A úplně na konci velká hektika, místy chaos.
Nebylo mi nic moc, když jsme neproměňovali velké šance, samostatné úniky. Dvakrát nebo třikrát už jsem zvedal ruce, ale pak je potřeba se zase rychle přepnout a koncentrovat. Pořád to bylo jen o gól, něco tam přiletět mohlo.
Poprvé jste byli i pod dohledem Pavla Nedvěda, nového manažera reprezentace. Jaké to bylo?
Byl s námi celý týden, každý den jsme spolu mluvili, byl na každém videu a předával nám své postřehy. Jsem neskutečně rád, že je tady taková persona.
ZNÁMKY: Jak se vám čeští fotbalisté v kvalifikaci Černé Hoře líbili
Na tom se v týmu shodnete všichni.
Měl jsem to štěstí ho poprvé potkat, když se zastavil u nás v Edenu. Jeho aura je vážně neuvěřitelná, neskutečný frajer. Že je u nároďáku člověk, který toho tolik dokázal, je pecka jak pro nás, tak pro celý český fotbal. Věřím, že může náladu okolo reprezentace pozvednout.
Mimochodem, během utkání jste se nechal ošetřit, na lavičce už se připravoval i Matěj Kovář. Co se stalo?
Po jednom zákroku jsem lehce ucítil podkolenní šlachu, ale je to v pohodě. Nic mi není.