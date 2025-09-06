Staněk opět v bráně. Vychytal nulu a ocenil Nedvěda: Neskutečný frajer. Pecka, že je tu

Jiří Čihák
  0:29
Od našeho zpravodaje v Černé Hoře - Nečekaný hrdina večera. „Můj šťastný návrat,“ culil se Jindřich Staněk, když pár minut po vypjatém zápase v Černé Hoře (2:0) hodnotil výkon svůj i celého týmu. Mluvil potichu, klidně, skoro až netečně. Přitom předtím vedle na hřišti to byl chvílemi pořádný blázinec.
Nečekaný, protože Češi zápas rozjeli výborně, jenže po rychlém gólu neproměňovali vyložené šance.

A nečekané bylo i Staňkovo jméno v základní sestavě.

V reprezentačním dresu vyběhl poprvé od nešťastného loňského utkání na Euru v Německu, kde si ve druhém poločase proti Turecku urval rameno a musel střídat.

Proč chytal Staněk?

„Dopředu jsme klukům říkali, že se rozhodneme den před zápasem, což jsme udělali. Víme, že máme všechny tři gólmany ve skvělé formě. Sledujeme je každý zápas a jak Matěj Kovář, tak Víta Jaroš jsou připravení nastoupit. Přednost ale dostal Jindra Staněk a odchytal velmi dobré utkání,“ řekl trenér Ivan Hašek.

Takže překvapení, že jste dostal šanci?
Nemyslím si.

Pro nás ano. Když byl Matěj Kovář dvojkou v Leverkusenu, tak chystal, teď je jedničkou v Eindhovenu, ale v národním týmu jste paradoxně dostal přednost vy.
To je otázka na trenéry, ne na mě. Já jsem vždycky připravený na sto procent. Jsem rád, že jsem důvěru splatil.

Měl jste celkem pět zákroků, který z nich byl nejtěžší?
Nejvíc byl asi logicky vidět dvojzákrok, kdy proti mě zblízka dorážel Camaj. Ale bylo tam i spoustu centrů, které nepříjemně padaly těsně přede mnou. Jsem rád, že jsme to zvládli. Nejen já, ale všichni kluci vzadu, kteří hráli nesmírně zodpovědně.

Černá Hora - Česko 0:2, bojovka až do konce, góly fotbalistů dali Červ a Černý

Po skvělém nástupu jste se však chvílemi nechali zatlačit.
Začátek byl vážně dobrý, ale okolo osmnácté nebo dvacáté minuty jsme se asi zbytečně přizpůsobili jejich hře. Nebylo to ideální, přesto jsme první poločas z mého pohledu kontrolovali. Po přestávce už to byla trochu válka.

A úplně na konci velká hektika, místy chaos.
Nebylo mi nic moc, když jsme neproměňovali velké šance, samostatné úniky. Dvakrát nebo třikrát už jsem zvedal ruce, ale pak je potřeba se zase rychle přepnout a koncentrovat. Pořád to bylo jen o gól, něco tam přiletět mohlo.

Poprvé jste byli i pod dohledem Pavla Nedvěda, nového manažera reprezentace. Jaké to bylo?
Byl s námi celý týden, každý den jsme spolu mluvili, byl na každém videu a předával nám své postřehy. Jsem neskutečně rád, že je tady taková persona.

ZNÁMKY: Jak se vám čeští fotbalisté v kvalifikaci Černé Hoře líbili

Na tom se v týmu shodnete všichni.
Měl jsem to štěstí ho poprvé potkat, když se zastavil u nás v Edenu. Jeho aura je vážně neuvěřitelná, neskutečný frajer. Že je u nároďáku člověk, který toho tolik dokázal, je pecka jak pro nás, tak pro celý český fotbal. Věřím, že může náladu okolo reprezentace pozvednout.

Mimochodem, během utkání jste se nechal ošetřit, na lavičce už se připravoval i Matěj Kovář. Co se stalo?
Po jednom zákroku jsem lehce ucítil podkolenní šlachu, ale je to v pohodě. Nic mi není.

Vstoupit do diskuse
Výsledky
Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Slovenští fotbalisté na úvod kvalifikace mistrovství světa překvapivě porazili Německo 2:0. V soutěžním utkání nad ním zvítězili poprvé v samostatné historii, i když trenér Francesco Calzona nemohl...

6. září 2025

Kramarič vystřelil Chorvatsku výhru na Faerských ostrovech, uspěla i Francie

Chorvatští fotbalisté zvítězili v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech 1:0 a ve skupině L jsou nadále stoprocentní. Patří jim druhé místo za Českem, k dobru však mají dva zápasy. O...

5. září 2025  22:57

5. září 2025  19:30,  aktualizováno  22:43

Jedenadvacítka v kvalifikaci o ME zdolala Skotsko. Trefili se Kričfaluši a Eduardo

Čeští fotbalisté do 21 let vstoupili do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy výhrou 2:0 nad Skotskem. Na lavičce si odbyl úspěšnou premiéru trenér Michal Bílek, který je u týmu od nového cyklu...

5. září 2025  20:13,  aktualizováno  20:31

5. září 2025  19:02

Osmá letní posila pro Spartu. Z Jablonce přichází defenzivní univerzál Martinec

Fotbalová Sparta hlásí osmou letní posilu, z Jablonce přichází sedmadvacetiletý Jakub Martinec. Defenzivní univerzál, který zvládne zahrát na stoperu i v záloze, podepsal na Letné víceletý kontrakt.

5. září 2025  18:23,  aktualizováno  18:28

Ronaldo mi dres nedal, říká Beauguel. V Artisu si opět zvyká na český fotbal

Tři roky nazpět platil za nejlepšího střelce první ligy. Francouzský dlouhán vyhrál v dresu Plzně celou ligu i korunu krále střelců. A pak Jean-David Beauguel zmizel v zahraničí. Rozhodnutí jít do...

5. září 2025  15:52

Bez piva a klobásy, žádné minisukně ani tílka. Saúdové hráli přátelák v Praze

Premium

Z fotbalového stadionu Viktorie Žižkov sálá většinou vůně šťavnatých klobás. Tentokrát horkým vzduchem prostupují teskné tóny arabských písní. Tradiční žižkovské občerstvení a pivo? Ne, raději kuřecí...

5. září 2025

Minimum změn a sázka na útok. Čtenáři před Černou Horou váhají jen u gólmanů

Oproti červnovému výprasku v Chorvatsku (1:5) by v základní sestavě příliš změn neudělali. Čtenáři iDNES.cz v tradiční anketě radí trenérovi českých fotbalistů Ivanu Haškovi, ať proti Černé Hoře...

5. září 2025  14:05

Sváťo, dostaneš se z toho? Habanec vyděsil, teď uklidňuje: Byl to jen slepák

Vyděsilo ho, jak všechny vyděsil. Když vyšlo najevo, že fotbalový trenér druholigového Ústí nad Labem Svatopluk Habanec je v nemocnici, telefon mu zahltily povzbudivé zprávy. „Půl republiky mi psalo:...

5. září 2025  14:05

Jak slovenští Dávidovia skolili Goliáša: Náš nejlepší výkon, zářil Hancko. Soupeř soptil

Celý tým se postaví okolo a chytí se za ramena. Jeden poklekne ke stříbrné kustodské bedně na vybavení a začne předzpívávat: „Paaalmolive! Paaalmolive!“ Když se přidá zbytek, vyvolený rytmicky...

5. září 2025  12:40

