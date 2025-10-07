Slovák se rozhádal s reprezentací kvůli cestě na sraz. Je to absurdní, nechápe

  12:38
Fotbalové Slovensko může udělat zásadní posun k přímému postupu na mistrovství světa 2026. Tamní reprezentací před zápasy v Severním Irsku a s Lucemburskem ale zmítá bizarní kauza kolem brankáře Dominika Greifa z Lyonu. Ten byl do národního týmu nominován, ale kvůli dohadům o příjezdu na sraz nedorazí.
Dominik Greif | foto: Profimedia.cz

Greif je sice momentálně jedničkou elitního klubu ve Francii, ale v národním mužstvu až trojkou za veteránem Martinem Dúbravkou z Burnley a Markem Rodákem ze saúdskoarabského al-Ettifaqu.

Tři dny před důležitým utkáním v Belfastu se řeší, kterou cestou se měl osmadvacetiletý brankář do hotelu v Senci, kde se tým na začátku týdne sešel, vydat.

Večerním vlakem a pak ráno letadlem?

Časným ranním letem s přestupem v Bruselu?

Přímým letem do Budapešti?

„Dominik Greif odmítl přijet na sraz reprezentace,“ prohlásila během setkání s novináři tisková mluvčí Monika Jurigová. „Nevyhovovala mu ani jedna z možností, kterou jsme mu nabízeli.“

Tabulka kvalifikační skupiny A

1.Slovensko22003:06
2.Severní Irsko21014:43
3.Německo21013:33
4.Lucembursko20021:40

Gólman o pár hodin později natočil video, kde nabídl svůj pohled. „Hlavně jsem reprezentovat neodmítnul, jak to tvrdí. Jen jsem si dovolil požádat o dodržení původního plánu cesty, ale komunikace se vyhrotila a ze strany svazu byla agresivní,“ prohlásil.

Podle něj měl původně domluvený přímý let z Lyonu do Budapešti, kde měl přistát v pondělí ve 12.50. „To byl den po nominaci, na tom jsem se dohodli s technickým vedoucím,“ zdůraznil gólman.

Jenže další den italský trenér slovenské reprezentace Francesco Calzona nařídil, že všichni hráči musí být na hotelu v Senci do 15.30. A to by Greif po přistání v Budapešti nejspíš nestihl. „Možná bych přijel o půlhodinu později. Přijde mi banální, že se bavíme o minutách,“ přemítal Greif.

A tak se hledaly možnosti, jak mít gólmana na srazu do půl čtvrté odpoledne. Jenže nově nabídnuté alternativy Greifovi nevyhovovaly, protože v neděli odpoledne chytal za Lyon proti Toulouse.

Překvapení a historický skalp. Slováci v kvalifikaci na MS zaskočili Německo

Po zápase by musel na vlak, který by ho odvezl do Ženevy a odsud by druhý den letěl do Vídně. Tuto možnost zvolil jiný slovenský reprezentant Mario Sauer, který hrál nastoupil proti němu za Toulouse.

„Jenže já jsem v tom zápase byl domácí hráč a po něm mám určité povinnosti vůči novinářům a partnerům. Nestačí se jen osprchovat a jít. Ani nebylo technicky možné, abych ten vlak do Ženevy stíhal,“ argumentoval.

„Další možností bylo, že bych v pondělí vstával v půl čtvrté ráno, v pět se odbavil a odletěl do Bruselu, kde bych přestoupil na let do Vídně. V Senci bych byl o tři hodiny dřív proti původní dohodě. Tohle vnímám jako absurdní. Proč kvůli pár minutám nemůže hráč, který během šestnácti dnů absolvoval pět zápasů, letět přímým letem? Přitom ten byl už odsouhlasený, koupený a letenka mi byla poslána do telefonu,“ nechal se slyšet Greif.

„Snažil jsem se vysvětlit, že jsem měl v posledních dnech náročný program, že jsem chtěl mít po zápasu pohodu a pak v klidu přijet na sraz. Navíc kromě Budapešti v ten den byly další dva přímé lety do Vídně a do Prahy,“ tvrdil Greif.

Slovenský brankář Dominik Greif (vpravo) a jeho český spoluhráč z Lyonu Pavel Šulc děkují fanouškům po zápase s Angers.

Ale měl by podobný problém, na začátku taktické porady v 15.30 v tréninkovém centru v Senci by nejspíš nebyl. „A tak mi řekli, že když to neakceptuju, že za své jednání ponesu zodpovědnost. Jako za co? Co jsem udělal? Takováhle komunikace přece není hodná reprezentace,“ nechápal Greif.

Tisková mluvčí Jurigová upozornila, že ostatní hráči mají jiný přístup. Že i ti, kteří za své kluby nastoupili až v neděli večer, se snažili být na srazu včas. „Haraslín se Schranzem sedli do auta a jeli z Prahy večer do Bratislavy,“ argumentovala.

„Jak může někdo porovnávat cestu z Prahy po dálnici do Bratislavy se mnou?“ divil se brankář.

„Trenér Calzona mi ještě napsal zprávu, že mám jen dvě možnosti. Buď jejich nabídku přijmu, nebo povolají jiného brankáře. Nikdo mi sice neřekl, abych už nepřijel, ale já si to vyhodnotil jinak. Nikomu se nechce jet někam, kde ho čeká něco nepříjemného, proto jsem se rozhodl nepřicestovat.“

Se slovenskou reprezentací zatím není ani Dávid Hancko, který chce být u porodu svého druhého dítěte. Jeho česká manželka Kristýna Plíšková bude rodit v Madridu, kde slovenský obránce nastupuje za Atlético. Není vyloučené, že se Hancko k národnímu týmu připojí později.

„Každý to má jinak. Mně se v roce 2018 narodila dcera po těžkém průběhu, já přitom tenkrát pracoval v Neapoli. Do porodnice jsem přijel druhý den, viděl jsem, že je všechno v pořádku a zase se vrátil do práce,“ citoval sport24.sk kouče Calzonu.

