Kuriozita, nebo logické řešení? Kinský během tří dnů ve dvou nominacích

Trenér fotbalové reprezentace do jedenadvaceti let Jan Suchopárek na klíčová utkání v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2025 nominoval Antonína Kinského. O dva dny později si jedenadvacetiletého gólmana Slavie vybral Ivan Hašek do áčkového národního mužstva. Jde o kuriózní situaci, nebo má všechno logické vysvětlení?