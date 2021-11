Mandous o snadné nule i Slavii: Úplně jiná rychlost! Jedničku a dvojku nemáme

V týmu mistra se nečekaně rychle vyšvihl do role týmové jedničky a před odjezdem k reprezentaci vychytal čtyři čistá konta v řadě. To páté si připsal ve čtvrtek proti Kuvajtu.



Vaclíka s Mandousem doplnil Nguyen Národní tým doplnil před úterním kvalifikačním zápasem proti Estonsku brankář Filip Nguyen ze Slovácka. V gólmanské trojici nahradil zraněného Jindřicha Staňka z Plzně.

„Ale musím říct, že příliš jednodušších zápasů pro gólmana si představit neumím. Až jsem si vzadu musel sám dávat rovinky, aby mi nebyla taková zima,“ rozesmál se.

To ve Slavii se obyčejně při zápasech zapotíte mnohem víc.

Ale nemyslím si, že bychom to měli v klubu rozdělené na to, kdo je jednička a kdo je dvojka. Momentálně chytám já, ale s Ondrou Kolářem máme výborný vztah, podporujeme se. Dělá mi skvělý servis, je to profesionál.

Sebevědomí z vás však v zápasech teď čiší. Tým držíte, naposledy jste se ve Slavii blýskl dvojzákrokem při penaltě proti Pardubicím.

Je fakt, že po fotbalové stránce si tohle období užívám. Čistá konta každému brankáři pomohou. Já navíc chytám v jednom z nejlepších týmů v lize, za to jsem šťastný.

V čem je v porovnání s Olomoucí největší rozdíl?

Kdybych měl srovnávat například gólmanské tréninky, tak se příliš neliší. Ve Slavii ale klademe mnohem větší důraz na hru nohou, trenéři s námi hodně řeší i postavení. Sám na sobě určitě cítím progres a doufám, že to bude pokračovat.

Co vás ve Slavii zaujalo nejvíc?

Třeba zázemí je ve Slavii samozřejmě na jiné úrovni. A v trénincích jsem si zpočátku musel zvykat na rychlost. Kluci mají velkou kvalitu v zakončení, když hráváme na malém prostoru na dvě brány, člověk má o poznání kratší čas na reakci. I díky tomu se však zlepšuju.

A dost možná se zlepšujete i v cizích jazycích, že? Nebo jak složitá je vlastně komunikace, když před vámi v obranné čtyřce hrají Dán, Švéd, Ukrajinec a Liberijec?

Neřekl bych, že by snad na hřišti vznikala nějaká jazyková bariéra. Kluci se snaží mluvit česky, s některými je komunikace v angličtině. Navíc během zápasu vám stačí doslova pár pokynů. Každý ví, co má dělat a nevidím v tom problém. V poslední době se zlepšujeme.

I trenér Trpišovský oceňuje, že si soupeři proti vám vytvářejí mnohem méně nebezpečných situací než dřív.

Jo, kluci hrají výborně, skvěle, výkonnostně jdou nahoru a já doufám, že si tuhle formu udrží.