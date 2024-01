Dorival Júnior: opatrný, ale efektivní. Kdo je nový kouč ikonické Brazílie

Býval defenzivním záložníkem, z Ferroviárie to dotáhl až do slavných Palmeiras ze Sao Paula. Za Brazílii však nikdy nenastoupil.

Trenérem je od roku 2002. Od té doby vystřídal přes dvacet angažmá. Málokde vydržel déle než rok. Mezi lety 2019 až 2022 se léčil z rakoviny a nikde nepůsobil.

Jakmile se zase pustil do práce, měl největší úspěchy. S populárním Flamengem vyhrál Pohár osvoboditelů, jihoamerickou obdobu Ligy mistrů, i Brazilský pohár. Ten v minulém roce získal i se Sao Paulem.

„Je vidět, že náš klub funguje správně, když si asociace vybrala trenéra u nás,“ prohlásil Julio Casares, prezident Sao Paula. „Nezbývá než mu popřát hodně štěstí v jeho novém angažmá.“

Je to měsíc, kdy Dorival Júnior koučoval poslední zápas v klubu. V závěrečném kole brazilské ligy v pro něj pikantním zápase porazil Flamengo 1:0, které ještě mělo teoretickou naději na titul.

Se svým klubem obsadil sice až jedenáctou pozici, ale díky triumfu v Brazilském poháru se kvalifikoval do Poháru osvoboditelů. U toho však už Dorival Júnior nebude.

„Reprezentace je uznání za moji práci v Sao Paulu,“ prohlásil jedenašedesátiletý trenér.

Jeho týmy hrály spíš opatrný fotbal, Dorival Júnior je prý málo odvážný. Používá zastaralé rozestavení se čtyřmi obránci a jedním či dvěma útočníky. „Ale jeho týmy byly vždy efektivní. Díky jednoduchosti umí zvládnout špatné časy a dokáže mužstvo rychle zvednout. A umí se vypořádat s manýry hvězd,“ píše deník O Globo.

Ukáže se v březnu, kdy Brazílie vyrazí do Evropy na přípravná utkání proti Anglii a Španělsku. V červnu a v červenci ji ve Spojených státech čeká jedna ze skupin mistrovství Jižní Ameriky proti Paraguayi, Kolumbii a jednomu z dvojice středoamerických kvalifikantů Hondurasu, nebo Kostarice.

Od září do listopadu odehraje šest duelů v kvalifikaci o postup na mistrovství světa 2026, kterou Brazílie rozehrála mizerně. Po šesti zápasech, čili po odehrané třetině, je v desetičlenné tabulce až šestá se sedmi body. Lepší je dokonce i Venezuela.

Po rozšíření závěrečného turnaje mistrovství světa na osmačtyřicet zemí však i šestá příčka v jihoamerické kvalifikace na postup stačí.

Ale Brazílii už nestačilo dočasné řešení na reprezentační lavičce. Stálého kouče neměla od čtvrtfinálové porážky s Chorvatskem na šampionátu Kataru v prosinci 2022, kdy rezignoval Tite.

Pro tři přípravná utkání na jaře 2023 byl dočasným trenérem jmenován Ramon Menezes, jenž do té doby pracoval ve službách asociace u národního týmu do dvaceti let.

Pro první blok kvalifikace měla Brazílii jiného dočasného trenéra, Fernando Diniz však zároveň vedl Fluminense z Ria de Janeira. „A od léta 2024 přijde Carlo Ancelotti,“ hlásil loni Ednaldo Rodrigues, prezident asociace.

V létě byl však šéf brazilského fotbalu soudem státu Rio de Janeiro odvolán. Italský elegán Ancelotti nedávno podepsal novou smlouvu s Realem Madrid.

Minulý týden 4. ledna Nejvyšší federální soud po rozhodnutí ministra Mendese vrátil Ednalda Rodriguese do funkce. Jeho prvním krokem bylo odvolání dočasného kouče Dinize. A o další dva tři dny později klub Sao Paulo oznámil odchod svého trenéra k reprezentaci.

Šéf asociace Rodrigues to však v neděli během pohřbu slavného Maria Zagalla potvrdit odmítl. „Dnes je den jen pro Zagalla,“ odbyl Rodrigues novináře.

Oficiální jmenování se očekává brzy. „Ale co ho čeká v době politické krize na asociaci? A co od něj máme čekat?“ ptá se vlivný deník O Globo. „Pokud Ednaldo nemá žádné záruky, že bude v čele pokračovat, jakou jistotu má mít trenér, kterého on najal?“

A pak že Brazílie má už konečně stabilního kouče.