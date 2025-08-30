Dlouho nebyl vidět, rozhovorům unikal. Ale nenudí se. Hraje padel na vynikající úrovni, příští sobotu se chystá na unikátní fotbalovou exhibici Sparťanská tečka, dál se vzdělává a téměř denně se stará o chod pražské rehabilitační kliniky Day1, do níž investoval s dalšími sportovními celebritami: „Otevřeli jsme v březnu, frčíme, ale pořád jsou nápady, jak se zlepšovat.“
Když jsme brzy ráno domluvili, zašel si zaběhat, do mrazivé kryokomory a pak měl schůzku s generálním ředitelem a vrchní marketérkou: „Neflákám se.“
Spartu trenér Priske zase úspěšně léčí. Vidím to v řeči těla a v mentálním nastavení hráčů, kteří byli minulou sezonu zabrždění.