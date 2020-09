Štetinu zranil parťák. Nešťastný souboj, mám z toho špatný pocit, hlesl Dočkal

„Není to pro mě vůbec o výsledku. Jsem nešťastnej z toho, co se stalo. Je mi to moc líto,“ povídal Dočkal smutně.

Na Slovensku vstřelil gól, při českém vítězství 3:1 patřil k nejlepším na hřišti, jenže po zápase si v hlavě přehrával jediný moment...

„Víc než cokoli jiného to byla nešťastná náhoda,“ litoval. „Vždyť Lukáš je chlap jako hora, podstupuje stovky mnohem tvrdších soubojů, ale tenhle kontakt přišel v nevhodnou dobu, na stojnou nohu.“



Došlo k tomu zhruba po půlhodině hry. Štetina pravačkou u lajny odkopával balon, když ho zezadu dostoupil právě Dočkal. Mírně do něj žďuchl, rozhodil ho, Štetina se neudržel na stojné noze a upadl. Držel se za koleno.

Po ošetření se sice zvedl, odešel po svých, ale kulhal.

„Bohužel, podle prvních zpráv to vypadá na velice vážné zranění, ale můžu se mýlit,“ krčil rameny Pavel Hapal, trenér Slovenska.

Štetina má patrně poškozené vazy v koleni. Konkrétní rozsah poranění však mohou určit až podrobnější vyšetření.



Kdyby byly vazy v koleni přetrhané, klidně by to pro slovenského obránce mohlo znamenat i konec sezony. Nutná by byla operace, po které je rekonvalescence vždy dlouhá a náročná. Pro fotbalistu neexistuje horší zranění.

„Snad se ukáže, že to přece jen není tak vážné,“ doufá Dočkal.



Štetina prožíval v posledních týdnech a měsících dost možná nejlepší období kariéry. Jak se prosadil zpátky do sestavy Sparty, je pro něj velké zadostiučinění.

Ještě loni na podzim ho fanoušci odepisovali, kvůli opakujícím se hrubkám ho odstavil i tehdejší trenér Václav Jílek. Až jeho jmenovec Kotal zase Štetinovi začal důvěřovat.

Spároval ho s krajanem Dávidem Hanckem a Sparta i díky nim vyletěla ze středu tabulky na třetí flek – navíc triumfovala i v národním poháru.

Ale teď – zdá se – nebude mít minimálně nějaký čas k dispozici ani jednoho. Také Hancka totiž zlobí potíže s kolenem.

Na začátku sezony za Spartu nehrál, nepřijel ani na reprezentační sraz, což Dočkal ve čtvrtek před novináři komentoval: „Viděl jsem, jak se po zranění dostává zpátky, a tušil jsem, že by pro něj aktuální reprezentační duely mohly přijít ještě příliš brzy. Trochu jsem doufal, že to tak dopadne a že Dávid upřednostní, aby byl na sto procent připraven pro klubové zápasy. “

Zvlášť, pokud se naplní nepříjemné prognózy o Štetinově stavu, bude Sparta Hancka zpátky na hřišti potřebovat. A to co nejdřív.