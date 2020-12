Fotbal bojuje s otřesy mozku. Navrhuje zavést střídání navíc

Podle agentury AP chce Mezinárodní fotbalová federace (FIFA) tento systém vyzkoušet na olympijských hrách v Tokiu, vedení anglické ligy uvažuje o jeho zavedení už na začátku příštího roku.

IFAB naopak neuvažuje o tom, že by stejně jako v ragby kvůli zkoumání možného otřesu mozku zavedla dočasná střídání, kdy by hráč z lavičky šel na hřiště do té doby, než by lékaři provedli na otřeseném hráči všechny potřebné testy.

To však znepokojilo britskou společnost Headway, která se poraněním mozku zabývá. „Headway už léta volá po tom, aby vznikla i ve fotbale pravidla o dočasném střídání. Místo toho, abychom se radovali z vývoje fotbalu kupředu, jsme zklamáni, že k jeho inovaci kvůli zdraví hráčů nedojde,“ stojí v prohlášení společnosti.

Headway zároveň varuje před tím, že lékaři budou provádět vyšetření mozku u hřiště a ne v zázemí stadionů. „Víme, jak obtížné může být pro klubové lékaře provádět vyšetřování mozku na hřišti nebo v jeho blízkosti, zvlášť když půjde o rychlá rozhodnutí nebo může být překážkou jazyková bariéra,“ dodala společnost.

Vedle opatření o ochraně hráčů schválila IFAB i roční prodloužení pravidla pěti střídání na všech úrovních kvůli přetíženosti hráčů v souvislosti s koronavirem. Pro klubové soutěže tak skončí příští rok v prosinci, na mezinárodní úrovni pak v červenci 2022.