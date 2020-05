STALO SE 18. KVĚTNA: Ale já nic neukradl! Jak Angličanům zatkli kapitána

„Byl to nejhorší incident, který se mi s fotbalem přihodil,“ později prohlásil legendární trenér Alf Ramsey.

V hotelu Tequendama mu zatkli kapitána. Že prý v místním obchodě s klenoty a suvenýry ukradl zlatý náramek za patnáct stovek dolarů.

Bobby Moore byl přitom příkladný vojevůdce, persona, džentlmen, vzor všech ctností. Před národním stadionem ve Wembley stojí jeho socha. To on přebíral od Alžběty II. pohár pro vítěze mistrovství světa 1966.

O čtyři roky později měl Anglii potěšit znovu, jenže na šampionát do Mexika přiletěl se zpožděním, hladový, obviněný z krádeže a psychicky nalomený.

Angličané se na turnaj připravovali v Jižní Americe, aby si lépe zvykli na vyšší nadmořskou výšku.

Zrovna osmnáctého května přeletěli za přátelským zápasem do Kolumbie. Vyhráli ho suverénně 4:0, ovšem odvezli si průšvih. Z hotelového krámku Fuego Verde vyběhla prodavačka Clara Padillová a křičela, že jí pánové Bobby Moore a Bobby Charlton ukradli blyštivý náramek.

Ano, ti dva v obchůdku opravdu byli, chtěli vybrat šperk pro Charltonovu manželku. Dodnes se však neví, co přesně se stalo. Moore s Charltonem protestovali, že jsou nevinní. Nabízeli, ať je klidně prohledají.

Tušíte, co bylo dál?

Sir Alf Ramsey na snímku z roku 1977

„Moore nemá potřebu krást. Pokud by chtěl, koupí si celý hotel,“ zlobil se trenér Ramsey.

Dorazila turistická policie, oba slovutní fotbalisté podali vysvětlení a hotel se jim následně omluvil za způsobené nepříjemnosti. Anglická příprava pokračovala vítězstvím v Ekvádoru a přeletem zpátky do Bogoty. „Mohlo se letět přes Panamu, ale podle Moorea i trenéra Ramseyho by narychlo změněný plán naznačoval, že ke krádeži skutečně mohlo dojít,“ líčili pamětníci z řad novinářů, kteří byli součástí výpravy.

Angličané se dokonce ubytovali ve stejném hotelu Tequendama, kde měli necelých pět hodin čekat, než bude připravený spoj do Mexika. Zatímco v hotelovém kině sledovali western Shenandoah, pro Moorea si přišla kolumbijská policie. Údajně se našel nový svědek, který krádež viděl zpoza výlohy.

Komplot? Intriky? Provokace? Velmi pravděpodobně všechno dohromady.

Stalo se před lety Historický seriál sportovní redakce iDNES.cz Všechny díly seriálu najdete přehledně ZDE.

Hlavně to byl ovšem průšvih. Gradovala bizarní sága, která ve fotbalové historii nemá obdoby.

Fantastický obránce Bobby Moore zůstal v domácím vězení, čtyři dny mohl trénovat jen na zahradě, kde ho hlídali dva ozbrojení strážci. Měl tak sevřený žaludek, že skoro nejedl. Teprve pak jej po razantním vystoupení britského premiéra Wilsona pustili. „Jsem rád, že veškerá obvinění proti mně se ukázala jako neopodstatněná,“ stálo v Mooreově prohlášení, které poslal do éteru osmadvacátého května, čili deset dní poté, co vkročil do hotelového krámku.

Angličané titul neobhájili, skončili už ve čtvrtfinále, ve kterém proti Němcům ztratili vedení 2:0.

A Moore, kapitán mistrů světa? Ačkoli byl zcela očištěn, královna ho nikdy nepovýšila do rytířského stavu. Zemřel 24. února 1993 na rakovinu, bylo mu pouhých jednapadesát.