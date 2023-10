Bobby z jiné doby. Dvě žluté za kariéru, přehazovačka a plíce jako kůň

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %

Jako kluk občas doprovázel tátu Roberta, který si chodil pro výplatu na šachtu. Ve frontě u okénka vídával strhané tváře chlapů, kteří se vraceli domů černí od mouru, a věděl, že se chce živit jinak. Vydělávat si fotbalem jako strýčkové z máminy strany, to by bylo terno! Bobby Charlton to dokázal. A nejen to: pokud teď kdesi nahoře někdo skládá jedenáctku těch nejlepších, kteří kdy na zemi kopli do balonu, měl by mít místo v nebeské sestavě vedle Maradony, Pelého či Besta.