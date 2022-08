Premium Na finále do Wembley dorazilo takřka 90 tisíc natěšených fanoušků. A nenudili se. Viděli góly, skvělé akce a nakonec i...

Změna pravidla? Měl jsem v hlavě guláš. Mikloško vzpomíná na zákaz malé domů

Premium Přes dvacet let byl zvyklý na to, že se pro malou domů ohne a pohodlně schová balon do dlaní. Jednou v létě se vrátil...