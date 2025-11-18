Bílek si oddechl, proti Portugalsku bude mít k dispozici i Trédla s Labíkem

„Vzadu (v obraně) už moc na výběr nemáme, takže absence byť jen jednoho z těchto dvou hráčů by byla velkou komplikací,“ povzdechl si Bílek.
Bylo to po pátečním přípravném duelu se Srbskem (1:2), kdy ještě Bílek neznal přesnou diagnózu ani jednoho z nich. Trédl musel být střídán ještě před poločasem a Labík, který ho nahrazoval, nedohrál v úplném závěru.
„Cítil nějaké píchnutí ve svalu, tak jsem ho radši na poslední minuty stáhl dolů, abychom nic nepodcenili,“ popsal Bílek.
Právě marodka je totiž velkým tématem aktuálního srazu jednadvacítky. Chybí hned několik stěžejních hráčů, třeba Jan Paluska, Eric Hunal, Mikuláš Konečný, Matěj Šín a Ondřej Křičfaluši.
„Pět z nich patří do základní sestavy, takže je to trochu nepříjemné. Hlavně kvůli tomu, že jsme v sestavě přišli o výšku. Na druhou stranu se ukázalo, že i bez zraněných máme dobré mužstvo. Náhradníci mají kvalitu, jednadvacítka má opravdu šikovné hráče,“ těšilo Bílka.
Obzvlášť si pochvaloval střed pole, na který hodlá sázet právě v utkání s Portugalci.
„Máme tam kombinační hráče s velmi dobrým pohybem, který bude klíčový. Soupeř má skvělé techniky, kteří vynikají hlavně v soubojích jeden na jednoho. Budeme muset velmi poctivě bránit,“ nabádal Bílek.
Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo
Portugalci vedou kvalifikační skupinu B o tři body právě před Českem, neprohráli ještě ani jeden zápas ze čtyř, zatímco Češi v říjnu zaváhali s Bulharskem (1:2). Náladu si pak příliš nespravili ani ve zmíněném duelu se Srby.
„Nejsme spokojeni co se týče výsledku, ale je pozitivní, jakým stylem jsme ten duel odehráli. Neustále jsme byli v pohybu, drželi jsme úroveň a hráli kolmo nahoru,“ uvažoval Bílek.
Jeho výběr však neuhlídal jeden roh po zhruba půl hodině hry a ojedinělou akci soupeře v 79. minutě. S přehledem proměněná penalta Yannicka Eduarda pět minut po poločase byla málo.