Bílek si oddechl, proti Portugalsku bude mít k dispozici i Trédla s Labíkem

Marek Votke
  9:22
Fotbalová reprezentační jednadvacítka bude úterý od 18 hodin v Hradci Králové nahánět další klíčové body v kvalifikaci na Euro proti Portugalsku a kouč Michal Bílek si může poměrně zhluboka oddechnout. K dispozici by měl mít beky Jana Trédla i Alberta Labíka.
Fotogalerie2

Trenér Michal Bílek udílí pokyny. | foto: ČTK

„Vzadu (v obraně) už moc na výběr nemáme, takže absence byť jen jednoho z těchto dvou hráčů by byla velkou komplikací,“ povzdechl si Bílek.

Bylo to po pátečním přípravném duelu se Srbskem (1:2), kdy ještě Bílek neznal přesnou diagnózu ani jednoho z nich. Trédl musel být střídán ještě před poločasem a Labík, který ho nahrazoval, nedohrál v úplném závěru.

„Cítil nějaké píchnutí ve svalu, tak jsem ho radši na poslední minuty stáhl dolů, abychom nic nepodcenili,“ popsal Bílek.

Albert Labík v utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Karviné brání Eshgina Ahmadova z Ázerbájdžánu.

Právě marodka je totiž velkým tématem aktuálního srazu jednadvacítky. Chybí hned několik stěžejních hráčů, třeba Jan Paluska, Eric Hunal, Mikuláš Konečný, Matěj Šín a Ondřej Křičfaluši.

„Pět z nich patří do základní sestavy, takže je to trochu nepříjemné. Hlavně kvůli tomu, že jsme v sestavě přišli o výšku. Na druhou stranu se ukázalo, že i bez zraněných máme dobré mužstvo. Náhradníci mají kvalitu, jednadvacítka má opravdu šikovné hráče,“ těšilo Bílka.

Obzvlášť si pochvaloval střed pole, na který hodlá sázet právě v utkání s Portugalci.

„Máme tam kombinační hráče s velmi dobrým pohybem, který bude klíčový. Soupeř má skvělé techniky, kteří vynikají hlavně v soubojích jeden na jednoho. Budeme muset velmi poctivě bránit,“ nabádal Bílek.

Jedenadvacítka prohrála v přípravě se Srbskem, jediný český gól dal Eduardo

Portugalci vedou kvalifikační skupinu B o tři body právě před Českem, neprohráli ještě ani jeden zápas ze čtyř, zatímco Češi v říjnu zaváhali s Bulharskem (1:2). Náladu si pak příliš nespravili ani ve zmíněném duelu se Srby.

„Nejsme spokojeni co se týče výsledku, ale je pozitivní, jakým stylem jsme ten duel odehráli. Neustále jsme byli v pohybu, drželi jsme úroveň a hráli kolmo nahoru,“ uvažoval Bílek.

Jeho výběr však neuhlídal jeden roh po zhruba půl hodině hry a ojedinělou akci soupeře v 79. minutě. S přehledem proměněná penalta Yannicka Eduarda pět minut po poločase byla málo.

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

Kim Čong-un se dme pýchou. Fotbalistky KLDR mají další zlato z MS. Jaký je recept?

Premium
Fotbalistky KLDR slaví zlaté medaile na světovém šampionátu do 17 let.

Se zlatými medailemi na krku roztáhly na pódiu vlajku své země. Narovnaly záda a zasalutovaly: Pro naši zemi, pro našeho velkého vůdce Kim Čong-una! Fotbalistky KLDR to dokázaly. Obhájily triumf na...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Čeští fotbalisté oslavují branku Vladimíra Coufala.

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Nedvěd: Nový trenér? Je to složitější, zatím nejsme v souladu. Bude to chvilku trvat

Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd (uprostřed) a Zdeněk Grygera,...

Před zápasy s evropskými trpaslíky ze San Marina a Gibraltaru reprezentační manažer Pavel Nedvěd o hledání nového trenéra pro fotbalový národní tým hovořit odmítal. V pondělí večer, přesně...

18. listopadu 2025  8:09

Ať nejsme jojo klubem, přejí si v Kroměříži. Jenže k udržení mají zatím daleko

Fotbalisté Kroměříže ve své obnovené premiéře ve druhé lize prohráli doma před...

Postup, sestup, postup, sestup? Hanácké Slavii Kroměříž hrozí, že se z ní stane fotbalový jojo klub, který pravidelně střídá vítězství v soutěži s okamžitými pády. Poté, co ve druholigovém ročníku...

18. listopadu 2025  7:52

Nová síla. Těšte se v létě! Co ukáže Haalandova parta v Americe?

Norský útočník Erling Haaland oslavuje vstřelený gól.

První gól ještě slavil bez úsměvu, tribunám věnoval výstavní poker face. Po druhém už naopak zběsile sprintoval, chechtal se na celé kolo a v úžasu se chytal za hlavu. Jako by i Erlingu Haalandovi,...

18. listopadu 2025  6:29

Chorý: Blamáž jsme v kvalifikaci neudělali. Fanouškům jsme dali jasnou odpověď

Tomáš Chorý se raduje ze své branky proti Gibraltaru.

Andrův stadion mu svědčí. Aby taky ne, když zde fotbalově vyrostl. Reprezentační útočník Tomáš Chorý opět ukázal, že mu to na olomouckém pažitu pálí. Bilancí 1+2 se v pondělí večer podílel na vysokém...

18. listopadu 2025  5:49

18. listopadu 2025

Kvalifikace na MS ve fotbale 2026: výsledky české reprezentace

Čeští fotbalisté slaví gól v zápase Ligy národů proti Gruzii.

Čeští fotbalisté bojují o účast na mistrovství světa v roce 2026. V kvalifikaci evropských týmů skončili ve skupině na druhém místě a čeká je baráž. Jak si reprezentanti ve skupině vedli i další...

4. září 2025  8:49,  aktualizováno  17. 11. 23:43

Češi začnou baráž o MS doma. Jistotu jim zařídila prohra Slováků v Německu

Mojmír Chytil a Patrick Schick.

Kromě vítězství nad Gibraltarem (6:0) slaví čeští fotbalisté i zisk zásadní výhody. Díky souhře ostatních výsledků v kvalifikaci o mistrovství světa už je jasné, že do březnové baráže o účast na...

17. listopadu 2025  22:49,  aktualizováno  23:24

Němci v přímém souboji o postup zdrtili Slovensko, turnaj si zajistili i Nizozemci

DĚKOVAČKA. Němečtí fotbalisté oslavují postup na mistrovstvísvěta.

Němečtí fotbalisté rozdrtili v Lipsku v rozhodujícím utkání Slovensko 6:0 a zajistili si účast na mistrovství světa. Výsledek zároveň dal českým fotbalistům jistotu výhodnějšího druhého koše pro...

17. listopadu 2025  22:52,  aktualizováno  23:10

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

13. listopadu 2025  22:44,  aktualizováno  17. 11. 22:44

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

17. listopadu 2025  21:54,  aktualizováno  22:42

ZNÁMKY: Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Gibraltaru?

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Čeští fotbalisté zdemolovali v posledním kvalifikačním utkání o mistrovství světa outsidera z Gibraltaru 6:0. Ohodnoťte jejich výkon v tradiční čtenářské anketě iDNES.cz jako ve škole.

17. listopadu 2025  22:41

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů proti Gibraltaru?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 17. listopadu 2025

