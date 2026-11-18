Kam si tenhle úspěch zařadíte?
Když jsem k týmu nastupoval, tak jsem si říkal, že tenhle postup mi ještě chybí. Osobní cíl jsem si tím tak splnil, ale důležitější je ten týmový.
Těžká práce?
Nebylo to jednoduché, ale šli jsme za tím od začátku. Nakonec se ve skupině rozhodovalo až skoro na konci tady v utkání s Bulharskem.
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Co váš tým podle vás dovedlo do baráže a nakonec i k postupu na šampionát?
Po celou dobu kvalifikace jsme hráli týmově, kluci dřeli, makali jeden za druhého, šli jsme tomu naproti.
Jak jste viděl postupový zápas v Hradci, ve kterém jste ve druhém poločase hlavně bránili?
První půle slušná, i když tam nebyly velké střely, zakončení bylo málo. Po přestávce jsme se ale dostali pod obrovský tlak, ukázala se síla soupeře, hlavně individuální. O to cennější je, že budeme na šampionátu hrát.
Jak vám bylo po inkasované brance, kterou Turci vstřelili deset minut před koncem?
Nejen po ní, od začátku druhé půle jsme se nemohli dostat do hry, vypracovat si kloudné kombinace, dostat se k delšímu držení míče. Možná za to mohla i tíha okamžiku. Vedli jsme 1:0, postup byl relativně blízko. V takovém případě je ale druhá půle vždycky hodně dlouhá. Z naší strany nervozita, neodehráli jsme to tak, jak jsme potřebovali. Prožili jsme těžké chvíle, Turci hrozili, každý centr byl nebezpečný. Druhý poločas sehráli výborně, už neměli co ztratit. Věděli, že musejí riskovat. Všichni si hodně dovolili, vycházelo jim to, ale už je to pryč, jedeme my.
Jak těžké podle vás pro hráče bylo zvládnout v tak vypjatém zápase nervy?
Počítali jsme s tím, že po prvním zápase do toho dají maximum. Proto jsme chtěli hrát koncentrovaně, soustředit se na náš výkon, nechtěli jsme se nechat vyprovokovat. A kluci to zvládli. Věděli jsme, že čím déle bude výsledek příznivý pro nás, tak oni budou mít problémy udržet nervy. Tak jako to bylo u nich, kdy tam byl moment, kdy měla přijít jasná červená karta.
Velká úleva po závěrečném hvizdu?
Ta je vždycky, když to skončí ve váš prospěch. A teď dvojnásobně. Tohle byl zápas, po kterém budete mít buď všechno, nebo nic.
Co jste říkal hráčům v kabině?
Moc jsem jim poděkoval. Hráli jsme proti soupeřům, kteří byli individuálně velmi dobří a většinou i lepší na některých postech než my. Díky vůli a týmovosti budeme šampionátu hrát ale my. K tomu bych chtěl také říct, že i když spoléháme na týmovost, tak také máme velmi dobré hráče. A je radost vidět, že i když se jim nedaří, tak dřou.
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Jak jste si užili atmosféru na stadionu, která se v Hradci při vašich zápasech opakuje?
Skvělá kulisa, lidi přišli i v tomhle nepříznivém počasí, hrajeme tady rádi a máme tady výsledky.
Šampionát se uskuteční v Albánii a v Srbsku, kde byste hrál raději?
Nad tím v tuto chvíli nepřemýšlím, je mi to jedno.