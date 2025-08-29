Bílek má v první nominaci Eduarda či Kričfalušiho. V jedenadvacítce zatím i Šín

Jeho mužstvo je na startu kvalifikace o mistrovství Evropy, které v létě 2027 hostí Albánie a Srbsko.
„Dělá mi radost, že většina kluků, které jsme vybrali, má silnou pozici v prvoligových týmech,“ řekl nový kouč. Z těch, které si do týmu přál, mu chybí jen zraněný sparťanský stoper Adam Ševínský.
Zářijový program reprezentace do 21 let
kvalifikace o ME 2027
Česko - Skotsko
Gibraltar - Česko
Nejistá je situace okolo ostravského záložníka Matěje Šína.
„Pokud se někdo z áčka v o víkendu zraní, můžeme Matěje ještě posunout do áčka. Trenéři jsou tak domluvení,“ oznámil manažer reprezentací Pavel Nedvěd.
Šín ve čtvrtek naposledy nastoupil za Baník a o víkendu by si měl vyřešit přestup do nizozemského Alkmaaru.
„Ale mluvili jsme spolu a řekl mi, že v pondělí přijede. Chce reprezentovat Česko v jakékoli kategorii, což jsem moc rád slyšel,“ řekl Bílek.
Pozval i záložníka Kričfalušiho, byť od července nehraje a čeká na přestup.
„Pro nás by měl být v celém cyklu jedním z důležitých hráčů. Zjistíme, jak bude na tréninku vypadat, a podle toho se rozhodneme, jakou dostane minutáž,“ oznámil Bílek, který má kromě hráčů z první a druhé ligy v kádru také tři krajánky: brankáře Viktora Baiera z Blau-Weiss Linec, záložníka Lukáše Ambrose z Górniku Zabrze a už zminovaného útočníka Eduarda.
Ten stále patří německému Lipsku, byť v posledních letech hostuje v Nizozemsku, aktuálně v Dordrechtu.
|
Jiný míč, podobné sny. Čau brácho, budeš hrát jednou za Česko?
„Hraje pravidelně, střílí góly, má minutáž. Podle toho, co jsem viděl, by pro nás mohl být do útoku opravdu zajímavou alternativou. Má výšku, výborné zakončení, je rychlý,“ vyjmenovával Bílek.
Eduardo, ročník 2006, hrál za Česko už v kategorii U19, dřív nastupoval za Nizozemsko, kde vyrůstal. Maminku má Česku, tatínek byl původem z Angoly.
Do ofenzivy má Bílek i další hráče včetně libereckého Lukáše Maška nebo olomouckého Matěje Mikulenky. „Hodně si slibujeme od Matyáše Vojty z Boleslavi, i když se v poslední době tolik neprosazoval,“ dodal Bílek.
Pro českou jedenadvacítku je to start nové éry.
Kvalifikaci o evropský šampionát v Albánii a Srbsku rozehraje v pátek 5. září v Uherském Hradišti proti Skotsku, o čtyři dny později hraje v Gibraltaru.
Ve skupině mají Češi ještě Bulharsko, Ázerbájdžán a favorizované Portugalsko. Přímo na závěrečný turnaj projde pouze vítěz a nejlepší tým z druhých míst. O postup je možné zbojovat také v baráži.
Součástí nově složeného realizačního týmu trenéra Bílka jsou asistenti Jan Kameník (trenér Slovácka) a Marek Bakoš (asistente trenéra v Plzni. Trenérem brankářů zůstává Petr Kouba.
|BRANKÁŘI
|JMÉNO
|MUŽSTVO
|NAROZEN
|Z
|G
|Colin Andrew
|České Budějovice
|25. února 2004
|0
|0
|Viktor Baier
|Linz
|16. ledna 2005
|0
|0
|Jan Koutný
|Olomouc
|14. října 2004
|0
|0
|OBRÁNCI
|Ondřej Čoudek
|Artis Brno
|25. října 2004
|0
|0
|Eric Hunal
|Dukla
|21. ledna 2005
|0
|0
|Jan Chytrý
|Karviná
|13. května 2004
|0
|0
|Mikuláš Konečný
|Pardubice
|2. června 2006
|0
|0
|Daniel Kutík
|Zbrojovka Brno
|12. května 2004
|0
|0
|Jan Paluska
|Plzeň
|23. června 2005
|0
|0
|Jan Trédl
|Pardubice
|6. července 2004
|0
|0
|Matěj Žitný
|Dukla
|6. ledna 2005
|0
|0
|ZÁLOŽNÍCI
|Lukáš Ambros
|Zabrze
|5. června 2004
|1
|0
|Alexandr Bužek
|Karviná
|2. srpna 2004
|0
|0
|Tomáš Jelínek
|Slavia
|27. prosince 2005
|0
|0
|Ondřej Křičfaluši
|Slavia
|9. března 2004
|11
|0
|David Planka
|Karviná
|28. července 2005
|0
|0
|Tom Slončík
|Hradec Králové
|21. prosince 2004
|3
|0
|Matěj Šín
|Ostrava
|2. června 2004
|3
|0
|Albert Labík
|Karviná
|13. května 2004
|5
|0
|ÚTOČNÍCI
|Yannick Eduardo
|Dordrecht
|23. ledna 2006
|0
|0
|Lukáš Mašek
|Liberec
|8. května 2004
|0
|0
|Matěj Mikulenka
|Olomouc
|5. února 2004
|0
|0
|Matyáš Vojta
|Mladá Boleslav
|26. února 2004
|2
|0