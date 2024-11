Priestmanová se už po špionážní aféře ke kanadským fotbalistkám nevrátí

Priestmanová a dva asistenti dostali v červenci od světové federace FIFA roční zákaz činnosti. Porušování pravidel se provalilo poté, co si představitelé Nového Zélandu před zahajovacím utkáním na OH stěžovali na to, že jejich tréninky sledují Kanaďané pomocí dronů.

Osmatřicetiletá anglická trenérka Priestmanová se za svůj podíl na skandálu omluvila. Kanadský svaz po vyšetřování nyní naznačil, že se nemuselo jednat o ojedinělou událost.

„Zjištění nezávislého vyšetřovatele odhalují, že tento incident byl symptomem problémové a nepřijatelné kultury v národních týmech. Jinak řečeno, zatímco reprezentanti předváděli skvělé výkony, kulturní standardy a vedení týmů v posledních letech této úrovně nedosahovaly,“ uvedla organizace Canada Soccer v prohlášení.

Národní svaz také hodlá zahájit vyšetřování s bývalým dlouholetým trenérem kanadské ženské a mužské reprezentace Johnem Herdmanem. I současný kouč Toronta v MLS je podezřelý z toho, že porušil během svého působení u národních týmů etická pravidla.