Baroš chystá velkolepou rozlučku. Do Ostravy pozval i hvězdy Liverpoolu

„Měl jsem to v hlavě roky. Od konce své kariéry. Tehdy jsem se nemohl rozloučit tak, jak jsem si přál, kvůli covidovým opatřením. Teď už můžu,“ řekl Baroš. S fotbalem skončil v roce 2020 po svém třetím angažmá v Baníku v 38 letech kvůli potížím s achillovkami.
Vítěz Ligy mistrů z roku 2005 s Liverpoolem pozval na rozlučku bývalé spoluhráče z národního týmu i klubů, v nichž působil. Dorazit by měli Steven Gerrard, Emile Heskey, Djibril Cissé, Jerzy Dudek, Emmanuel Eboué, Jan Koller, Tomáš Rosický, Petr Čech, Karel Poborský či Vladimír Šmicer.
Baroš je s 41 góly po Kollerovi druhým nejlepším střelcem reprezentace. Zazářil hlavně na Euru 2004, kde byl s pěti brankami nejlepším kanonýrem turnaje. Kromě Baníku a Liverpoolu působil také v Aston Ville, Portsmouthu, Lyonu, Galatasarayi, Antalyasporu, Liberci a Mladé Boleslavi.