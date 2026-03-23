Baroš chystá velkolepou rozlučku. Do Ostravy pozval i hvězdy Liverpoolu

Autor: ,
  19:35
Chystá se velkolepé představení. Šest let po konci kariéry odehraje Milan Baroš svůj rozlučkový zápas. Druhý nejlepší střelec v historii české reprezentace se naposledy představí fanouškům na trávníku 26. září v Ostravě, kde začínal.

Někdejší ostravský útočník Milan Baroš burcuje před utkáním se Spartou fanoušky. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

„Měl jsem to v hlavě roky. Od konce své kariéry. Tehdy jsem se nemohl rozloučit tak, jak jsem si přál, kvůli covidovým opatřením. Teď už můžu,“ řekl Baroš. S fotbalem skončil v roce 2020 po svém třetím angažmá v Baníku v 38 letech kvůli potížím s achillovkami.

Vítěz Ligy mistrů z roku 2005 s Liverpoolem pozval na rozlučku bývalé spoluhráče z národního týmu i klubů, v nichž působil. Dorazit by měli Steven Gerrard, Emile Heskey, Djibril Cissé, Jerzy Dudek, Emmanuel Eboué, Jan Koller, Tomáš Rosický, Petr Čech, Karel Poborský či Vladimír Šmicer.

Baroš o trápení Baníku: Noví kluci se musejí obouchat, moc klesnout už nejde

Baroš je s 41 góly po Kollerovi druhým nejlepším střelcem reprezentace. Zazářil hlavně na Euru 2004, kde byl s pěti brankami nejlepším kanonýrem turnaje. Kromě Baníku a Liverpoolu působil také v Aston Ville, Portsmouthu, Lyonu, Galatasarayi, Antalyasporu, Liberci a Mladé Boleslavi.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Turecko vs. RumunskoFotbal - - 26. 3. 2026:Turecko vs. Rumunsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 18:00
  • 1.38
  • 4.80
  • 7.51
Česko vs. IrskoFotbal - - 26. 3. 2026:Česko vs. Irsko //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 2.00
  • 3.36
  • 4.05
Dánsko vs. S. MakedonieFotbal - - 26. 3. 2026:Dánsko vs. S. Makedonie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 1.30
  • 5.21
  • 9.60
Polsko vs. AlbánieFotbal - - 26. 3. 2026:Polsko vs. Albánie //www.idnes.cz/sport
26. 3. 20:45
  • 4.21
  • 3.01
  • 2.11
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.