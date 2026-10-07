Ať trenér mluví španělsky! Experti hodnotí reprezentaci, co říká Čech na brankáře?

Komunikace Ať Denia mluví španělsky!
„Jsem jednoznačně pro, aby trenér Denia veřejně komunikoval ve španělštině. Vzorek rozhovorů v angličtině je už dostatečně velký, mluví v nich spíš frázovitě. Myslím, že řeč nemá na takové úrovni, aby dokázal vyjádřit veškeré myšlenky, taktický záměr nebo trefně a detailně popsat výkon.
Myslím, že nejen já, ale i celý fotbalový národ očekává obsáhlejší hodnocení a informace. Je to strašná škoda, protože má co sdělit. Je to na debatu na svazem, jaká je nejlepší cesta a nejvhodnější řeč při komunikaci. Jazyková bariéra vás může limitovat. Znalost angličtiny je nezbytně nutná na mezinárodní scéně a už i v české lize, kde jsou kabiny multikulturní.
Tomáš Janotka
Celkově je ale vidět, že pozitivní atmosféra z národního týmu čiší. Body se nedostavily, což má objektivní důvod, protože se hrálo proti top týmům. Výsledek je ale důležitý vždy. Moc se mi líbil rozhovor s brankářem Kinským po utkání se Španěly. Pokud se nepletu, byl snad jediný, kdo řekl, že když se nevyhrálo, hodnocení nemůže být dobré. Je nutné si uvědomit, že výsledky nejsou podřadné. A je důležité nemít jen růžové brýle.
Jednoznačně je sice vidět zlepšený herní projev, zaměřujeme se na výstavbu a kombinační hru po zemi. V zápasech nebylo moc časových úseků, po kterých bychom se usadili na útočné polovině. Je zásadní, abychom to dokázali v zápasech s papírově slabšími nebo vyrovnanými soupeři, které budeme přehrávat nebo dobývat.“