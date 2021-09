Bez Vaclíka i obavy z virózy. Fotbalisté se chystají na třetí duel během týdne

Třetí gólman se může k týmu připojit v pondělí večer poté, až si splní povinnosti u jedenadvacítky, kterou čekal kvalifikační duel proti Albánii.

V kádru jsou Vítězslav Jaroš ze St. Patricks, Matěj Kovář z Manchesteru United a karvinský Vladimír Neuman.

Vaclík odstoupil po necelé čtvrthodině nedělní kvalifikace v Belgii (0:3). Nemohl pokračovat kvůli bolestivému zranění, které mu Lukaku způsobil už po půlminutě došlápnutím na špičku nohy a na nárt.

Gólmanská jednička fotbalové reprezentace je už sedmým hráčem ze základní sestavy z nedávného Eura, který v průběhu posledních týdnů vypadl. Následuje tak Čelůstku, Bořila, Masopusta, Daridu, Schicka a Jankta.

Mimo hru je dalších téměř dvacet adeptů národního mužstva, kteří by jinak v nominaci u Jaroslava Šilhavého měli šanci.

Ať už jde o dlouhodobě zraněné Provoda, Hovorku, Ševčíka, Petráška či ty, kteří mají či měli zdravotní potíže v posledních týdnech jako Kadeřábek, Kúdela nebo Kolář. Z osobních důvodů vypadli Zima či Brabec.

Do středeční přípravy proti Ukrajině tak půjdou Češi s kádrem, který odehrál kvalifikační duel v Belgii (0:3). „Sice se Kalas potýká s virózou, ale snad se nám to tady nerozjede a odehrajeme to v současném stavu,“ poznamenal Chytrý.

O Peškovi s Hložkem „Souhlasím, že v Belgii patřili mezi naše nejlepší hráče. Oba podali velmi dobrý výkon. Hložek tam měl dvě nebezpečná zakončení, Pešek se prosazoval individuálně,“ řekl asistent trenéra Jiří Chytrý.

Lze očekávat, že proti Ukrajině dostanou větší prostor hráči, kteří minulý čtvrtek s Běloruskem a v neděli v Bruselu neměli velké vytížení. To naopak mají za sebou Kalas, Coufal, Matějů, Souček, Holeš a Hložek.

„Samozřejmě vnímáme situaci, mluvíme se zástupci klubů a snažíme se všechno zohlednit. I v našem zájmu je, abychom v akci viděli další kluky. Ke změnám v sestavě asi dojde, ale pořád hrajeme mezistátní a svým způsobem důležité utkání, takže naše sestava musí být pořád smysluplná,“ zdůraznil Chytrý.

Například v Belgii trenéři překvapili nasazením nováčka Filipa Kaši na pozici stopera. Špatnou malou domů se podílel na tom, že Vaclík musel jít do souboje s Lukakuem, který ho zranil. Poté obrovitého útočníka neuhlídal před první brankou.

„Když dáte do hry nováčka a ještě do zápasu v Belgii, nese to s sebou úskalí. Nám se ten zápas nepovedl, nesplnili jsme záměr, se kterým jsme do toho šli. Ale nebylo to jen kvůli Filipovi, i když u některých situací byl. Nemyslíme si, že jeho nasazení ovlivnilo výkon i výsledek. Pořád si myslíme, že jsme rozhodli správně,“ podotkl Chytrý.

Národní mužstvo má momentálně stoperskou nouzi. Zranění Čelůstka či Kúdela by hráli v základní sestavě. Z původní nominace vypadli také Zima a Brabec, protože řešili přestupy z české ligy do zahraničí. Cestovali na zdravotní prohlídku a k podpisu smlouvy a nebylo možné, aby se v průběhu srazu zpátky k týmu připojili.

„Kvůli protokolům UEFA nám od lékařů bylo doporučeno, že to není vhodná varianta. Tím jsme se řídili,“ poznamenal Chytrý. A proto se dostalo na Kašu či Václava Jemelku.

Češi v Belgii chtěli být aktivní, vytvářet tlak na rozehrávku. To byl ten záměr, o kterém Šilhavého asistent mluvil a který nevyšel.

„Ten tlak nebyl z naší strany správný. Udělali jsme si příliš velké hřiště. Pak také musíte předvídat určité situace a vyhrávat souboje. Ani to se nám nedařilo. Od některých hráčů tam byla nejistota, váhání, nebyli jsme u těch situací včas. A jak jsme měli ty nedorazy, tak oni se nám z toho dokázali dostat a rychle zaútočit. Bylo toho hodně. Navíc jsme jim nabízeli šance zbytečnými ztrátami při postupném útoku, kdy jsme byli nepřesní,“ řekl Chytrý s odstupem.

Souboj s Ukrajinou se hraje ve třetím zářijovém reprezentačním termínu proto, že vždycky jeden z týmů v pětičlenných kvalifikačních skupinách má volno.

Když minulý týden hráli Češi s Běloruskem a Belgie v Estonsku, přípravný duel odehrál Wales. V neděli měli volno zase Estonci. A ve středu to vychází na Čechy. Ukrajinci jsou rovněž v pětičlenné skupině a za poslední týden hráli kvalifikaci v Kazachstánu a proti Francii.

„Patří mezi evropskou špičku, což dlouhodobě ukazují. Čeká nás těžké utkání. Soupeři jako Ukrajina a Belgie nám nastavují zrcadlo, posouvají nás dál,“ podotkl Chytrý.