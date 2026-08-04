Zrušení bylo naprosto nezbytné. Proti Infantinově plánu se postavil i Wenger

„Nedávné události ve FIFA si zaslouží, abych uvedl věci na pravou míru. Na tomto strategickém plánu jsem se nepodílel a poprvé jsem se o něm dozvěděl z médií,“ distancuje se od Infantinova záměru Wenger.
„Rozhodnutí projekt stáhnout bylo naprosto nezbytné a není o něm pochyb, protože pevně věřím v nezávislou FIFA, která slouží fotbalu se závazkem k transparentnosti,“ píše Wenger podle BBC Sport v prohlášení vydaném prostřednictvím federace.
Zveřejnil ho týden poté, co Infantino odkryl plán vytvořit obchodní dceřinou společnost, jež by spravovala hlavní turnaje FIFA včetně mistrovství světa. Externí investoři by si v této společnosti mohli koupit podíly.
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Infantino zároveň nabídl každé z 211 členských asociací 40 milionů dolarů (přes 840 milionů korun), pokud návrh podpoří.
Po několika dnech ostré kritiky – včetně hrozby všech 55 členských zemí UEFA, že budou bojkotovat všechny turnaje FIFA – byl však Infantino nucen plán stáhnout.
Přitom to byl právě on, kdo Wengera do světové organizace v roce 2019 přivedl.
Bývalý trenér Arsenalu má na starosti analýzu dat ve fotbale, online vzdělávání FIFA i mládežnické soutěže. Již dříve podpořil Infantinův návrh pořádat mužské mistrovství světa každé dva roky.
Wenger je navíc jedním z 18 funkcionářů FIFA, jejichž jména figurují v dopise UEFA požadujícím důkladné prošetření jeho úmyslu.
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Infantinův poradce rezignoval: Nepodílel jsem se na tom, jednoznačně nesouhlasím
Zatím jediným funkcionářem FIFA, který kvůli aféře rezignoval, je Carlos Cordeiro, hlavní Infantinův poradce pro globální strategii a správu. Prezidentovo jednání kritizoval také jeho dlouholetý kolega a provozní ředitel FIFA Kevin Lamour, který zdůraznil, že pracovníci federace byli „oklamáni“ Infantinovou nedostatečnou otevřeností při plánování projektu se soukromými investory a „zaslouží si víc než opovržení a zastrašování“.
Dalším blízkým spojencem prezidenta FIFA, jenž se připojil k odporu, je generální sekretář mezinárodní federace Mattias Grafström. V interním memorandu zaměstnancům napsal, že uplynulý týden byl „těžko pochopitelný a přijatelný“.
Grafström se po Infantinově zvolení do funkce v roce 2016 stal vedoucím jeho kanceláře a v roce 2024 byl povýšen na generálního sekretáře, jednu z nejvlivnějších funkcí organizace.
Těžko pochopitelné, říká Grafström
v dopise adresovaném zaměstnancům FIFA
„Smutná a politováníhodná série událostí – která naštěstí skončila definitivním opuštěním projektu – by neměla zastínit naši skutečnou práci, jakkoli nás zklamala.
Všichni jsme se ocitli uprostřed zmatku, který je těžké pochopit a přijmout.
Vyzývám vás, abyste se dál soustředili na to, co nás vždy spojovalo: sloužit fotbalu a našim 211 členským asociacím, ruku v ruce se všemi relevantními partnery a v plném souladu se stanovami a předpisy FIFA.
Ujišťuji vás, že jako členové administrativy budete chráněni před politickými okolnostmi, kterým nyní čelíme. Nemusíte mít obavy.
Jednotlivci, nestabilní období i nešťastné epizody přicházejí a odcházejí. Tahle instituce a její poslání a odpovědnost vůči světovému fotbalu však přetrvávají. Proto musíme zůstat profesionály a udržet si nadhled a klid.“