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Zrušení bylo naprosto nezbytné. Proti Infantinově plánu se postavil i Wenger

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  14:49
Arsene Wenger na předávání cen FIFA v roce 2020.

Arsene Wenger na předávání cen FIFA v roce 2020. | foto: Reuters

Předseda FIFA Gianni Infantino během 76. kongresu FIFA v kanadském Vancouveru....
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Jeho nejbližší se k němu postupně otáčí zády. Proti plánu prezidenta FIFA Gianniho Infantina prodat podíly na světových šampionátech soukromým investorům se nově vyjádřil Arséne Wenger, šéf globálního rozvoje mezinárodní federace.

„Nedávné události ve FIFA si zaslouží, abych uvedl věci na pravou míru. Na tomto strategickém plánu jsem se nepodílel a poprvé jsem se o něm dozvěděl z médií,“ distancuje se od Infantinova záměru Wenger.

„Rozhodnutí projekt stáhnout bylo naprosto nezbytné a není o něm pochyb, protože pevně věřím v nezávislou FIFA, která slouží fotbalu se závazkem k transparentnosti,“ píše Wenger podle BBC Sport v prohlášení vydaném prostřednictvím federace.

Zveřejnil ho týden poté, co Infantino odkryl plán vytvořit obchodní dceřinou společnost, jež by spravovala hlavní turnaje FIFA včetně mistrovství světa. Externí investoři by si v této společnosti mohli koupit podíly.

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Infantino zároveň nabídl každé z 211 členských asociací 40 milionů dolarů (přes 840 milionů korun), pokud návrh podpoří.

Po několika dnech ostré kritiky – včetně hrozby všech 55 členských zemí UEFA, že budou bojkotovat všechny turnaje FIFA – byl však Infantino nucen plán stáhnout.

Přitom to byl právě on, kdo Wengera do světové organizace v roce 2019 přivedl.

Bývalý trenér Arsenalu má na starosti analýzu dat ve fotbale, online vzdělávání FIFA i mládežnické soutěže. Již dříve podpořil Infantinův návrh pořádat mužské mistrovství světa každé dva roky.

Wenger je navíc jedním z 18 funkcionářů FIFA, jejichž jména figurují v dopise UEFA požadujícím důkladné prošetření jeho úmyslu.

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Zatím jediným funkcionářem FIFA, který kvůli aféře rezignoval, je Carlos Cordeiro, hlavní Infantinův poradce pro globální strategii a správu. Prezidentovo jednání kritizoval také jeho dlouholetý kolega a provozní ředitel FIFA Kevin Lamour, který zdůraznil, že pracovníci federace byli „oklamáni“ Infantinovou nedostatečnou otevřeností při plánování projektu se soukromými investory a „zaslouží si víc než opovržení a zastrašování“.

Dalším blízkým spojencem prezidenta FIFA, jenž se připojil k odporu, je generální sekretář mezinárodní federace Mattias Grafström. V interním memorandu zaměstnancům napsal, že uplynulý týden byl „těžko pochopitelný a přijatelný“.

Grafström se po Infantinově zvolení do funkce v roce 2016 stal vedoucím jeho kanceláře a v roce 2024 byl povýšen na generálního sekretáře, jednu z nejvlivnějších funkcí organizace.

Těžko pochopitelné, říká Grafström

v dopise adresovaném zaměstnancům FIFA

„Smutná a politováníhodná série událostí – která naštěstí skončila definitivním opuštěním projektu – by neměla zastínit naši skutečnou práci, jakkoli nás zklamala.

Všichni jsme se ocitli uprostřed zmatku, který je těžké pochopit a přijmout.

Vyzývám vás, abyste se dál soustředili na to, co nás vždy spojovalo: sloužit fotbalu a našim 211 členským asociacím, ruku v ruce se všemi relevantními partnery a v plném souladu se stanovami a předpisy FIFA.

Ujišťuji vás, že jako členové administrativy budete chráněni před politickými okolnostmi, kterým nyní čelíme. Nemusíte mít obavy.

Jednotlivci, nestabilní období i nešťastné epizody přicházejí a odcházejí. Tahle instituce a její poslání a odpovědnost vůči světovému fotbalu však přetrvávají. Proto musíme zůstat profesionály a udržet si nadhled a klid.“

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