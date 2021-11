Argentina má po výhře v Uruguayi na fotbalové mistrovství světa už blízko

Argentina do základu nenasadili kapitána Lionela Messiho, který kvůli zraněnému kolenu vynechal dva zápasy Paris St. Germain. Také Uruguaycům chybělo několik hráčů základní sestavy v čele s útočníkem Edinsonem Cavanim, přesto měli v první půli víc ze hry. Hvězdný Luis Suárez ale v největší šanci trefil jen tyč.

Argentinci měli štěstí i v úplném závěru, kdy už byl na hřišti i Messi. Nejprve nikým neobsazený Julián Álvarez hlavičkoval těsně nad a dalekonosnou ránu nadvakrát zkrotil brankář Emiliano Martínez. Svěřenci trenéra Lionela Scaloniho tak protáhli sérii bez porážky už na 26 zápasů.

„Někdy zkrátka potřebujete jen vyhrát a to se nám podařilo. Sice jsme nehráli dobře, ale i tak se to počítá,“ řekl Scaloni. „Zatlačili nás, mají zkušené hráče, ale my jsme se štěstím udrželi šňůru neporazitelnosti a získali všechny body,“ uvedl obránce Nicolás Otamendi.

Uruguayci jsou v tabulce na šestém místě se stejným bodovým ziskem jako čtvrté Chile a pátá Kolumbie. Čtyři nejlepší týmy postoupí přímo, pátého čeká mezikontinentální baráž.

Kvalifikace MS 2022 ve fotbale jihoamerická zóna CONMEBOL Uruguay - Argentina 0:1 (0:1)

Branka: 7. Di María