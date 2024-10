Chlapi pláčou dojetím, dívky křičí. Méééssi! Jak dlouho ještě bude čarovat?

Protože ten jeden božský Lionel pořád čaruje.

Ale jak dlouho ještě?

„Musím se přiznat, že je opravdu příjemné cítit tu náklonnost, které se mi dostává. Jak lidé křičí moje jméno, to mě dojímá,“ prohlásil fotbalový fantom s číslem deset, zrzavou bradkou a červenou kapitánskou páskou.

Je mu sedmatřicet, vyhrál úplně všechno, co se vyhrát dalo, a stejně si pro sebe během úterní noci znovu ukradl veškerou pozornost. Nelze se tomu divit, když kvalifikační souboj s Bolívii opentlil třemi góly a dvěma asistencemi. Argentina vyhrála pohodlně 6:0, načež se zostuzený bolivijský brankář Viscarra dvakrát pokřižoval a poděkoval, že už je konec.

Našlehané tribuny povstaly, klaněly se s rukama nad hlavou a ještě potisící zpívaly: „Mééééssi. Mééééssi.“ Vypadá to až jako nábožné poděkování fotbalovému božstvu.

Fanoušci v modrobílých pruhovaných dresech, které Argentinu odjakživa provázejí, si ovšem chtě nechtě musejí přiznat, že si vychutnávají poslední zbytky času s mistrem Lionelem. Zatím nikdo neví, kdy ohlásí konec, ale blíží se to. Klubovou kariéru dohrává v americkém Interu Miami a navzdory tomu, že Spojené státy se k fotbalu stále stavějí lehce zdrženlivě, on sám patří mezi VIP sportovce. Má přesah, publicitu a nadpozemské schopnosti.

Ale na otázku, jestli přespříští rok pojede do Ameriky na mistrovství světa, ještě neodpověděl: „Nestanovil jsem si termín, jak dlouho ještě. Teď si chci užívat, co se děje kolem. V Argentině cítím lásku.“

Lionel Messi si užívá oslavu při utkání Argentiny s Bolivií.

Málokdy se nechá unést, aby mluvil pateticky, po desátém hattricku v reprezentační kariéře se však rozjel. Snad i kvůli tomu, že trvalo dlouhé roky, než mu Argentina přestala vyčítat, že příliš brzy utekl do Barcelony, kde navíc předváděl daleko výraznější kouzla než v reprezentaci. Až poslední dobou se to změnilo. Zvlášť světový titul 2022 v Kataru to způsobil, protože se díky tomu Messi vyrovnal nesmrtelné ikoně Maradonovi.

Naposledy proti Bolívii mu prakticky všechno vyšlo. S perfektně složeným týmem za zády: „Na to, kolik mi je, se cítím dost dobře. Vždyť vlastně pořád vypadám jako dítě.“

V kalendářním roce 2024 prohráli úřadující mistři světa jedinkrát, kvalifikací běží rovnou na velký šampionát a ještě stihli v červenci získat extrémně ceněný titul Copa América, což je jihoamerická obdoba mistrovství Evropy.

Lionel Messi a jeho pozdravy při utkání Argentiny s Bolivií.

„Leo se fotbalem pořád baví jako kluk. Máme obrovské privilegium, že můžeme žít v jeho době. Neexistuje žádný takový fotbalista na světě,“ prohlásil pak trenér Lionel Scaloni.

Pardon, jeden takový by se našel, i když nehraje s takovou baletní lehkostí jako Messi. Nenasytný dravec Cristiano Ronaldo, druhý ze sportovních mimozemšťanů, bude mít v únoru čtyřicet, ale už teď si mistrovství světa 2026 vytyčil jako jasný cíl. Snad aby potvrdil, jak je do fotbalu stále zažraný, pomohl svému Portugalsku gólem v každém z posledních třech duelů v Lize národů. Dohromady má už 133 mezinárodních zářezů, čímž s výrazným náskokem vede žebříček všech střelců v historii.

Asi se vás nemusíme ptát, jestli tušíte, kdo je po úterním koncertu druhý. Jistě, pan Messi. Prozatím stojí na metě 112.

Lionel Messi střílí během utkání Argentiny s Bolivií. Typická gólová oslava argentinské legendy Lionela Messiho.

Všichni obránci i brankáři světa už dvacet let vědí předem, co asi tak provede s míčem, ale když to opravdu udělá, nestíhají. Jako naposledy chudáci Bolivijci. Nechali mu prostor a schytali výprask.

V 19. minutě Messi poděkoval parťákovi Lautaru Martínezovi, kapitánovi Interu Milán, který bezvadně presoval rozehrávku soupeře. Messi se následně z pravé strany vřítil do pokutového území a klasicky bouchl levačkou míč po zemi k přední tyči. Očekávané, leč stále nechytatelné.

V 84. minutě proklouzl středem hřiště a hodil si balon na slabší pravačku. I takový fígl občas dělá, protože většina obránců je připravená na manévr doleva. Prásk nártem – 5:0 pro Argentinu.

Lionel Messi při utkání Argentiny s Bolivií.

A za chvíli do třetice: zhruba pětatřicet metrů před brankou si zacupital s míčem u nohy a rozhlížel se, kdo se mu nabízí na pravém křídle. Blufoval. Udělal pár vrtkavých pohybů, ťukl si balon o mladíčka Nicoláse Paze z italského Coma, který za Argentinu debutoval, a rutinně zakončil levou placírkou. Jasně, zase po zemi k tyči.

Mezitím stihl ještě dvě luxusní nahrávky na góly a moře dalších šancí, takže dav na El Monumental po právu šílel: „Mééééssi. Mééééssi.“

Kolikrát to ještě zažijeme?