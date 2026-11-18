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208. zápas, 126. gól. Lionel Messi se rozloučil s argentinskou reprezentací
Proti Kostarice dali tři hráči po dvou gólech. Kanonádu načal Nico Paz v osmé minutě a podruhé se ofenzivní záložník italského Coma prosadil o půl hodiny později. Ještě do poločasu zvýšil na 4:0 Julián Álvarez a po pauze se dvakrát trefil i devatenáctiletý Franco Mastantuono, jenž do druhé půle Paze vystřídal. Na 6:0 zvýšil Alexis Mac Allister.
Messi, který argentinský tým dovedl na světových šampionátech ke zlatu a stříbru, uzavřel kariéru v reprezentaci na začátku října v přípravném duelu s Beninem. Zastavil se na 126 gólech a 208 startech.
Přípravné fotbalové utkání v Córdobě
Argentina - Kostarika 7:0 (4:0)