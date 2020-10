Legendární fotbalista Panenka leží ve vážném stavu v nemocnici

„Je ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče, kde je připojen na přístrojích. Více jeho stav zatím nebudeme komentovat,“ napsal pražský klub na svém twitteru.

Jedenasedmdesátiletý Panenka je mistrem Evropy z roku 1976. Ve finálovém utkání v Bělehradě proti Německu zahrával v páté sérii rozstřelu pokutový kop. Proměnil ho nezvyklým dloubáčkem a Československo slavilo titul.

V reprezentaci odehrál 59 zápasů a vstřelil 17 gólů. Má rovněž bronz z mistrovství Evropy 1980 v Itálii, v témže roce byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa.

Za Bohemians hrál na vrcholové úrovni čtrnáct let do roku 1981. Následně přestoupil do Rapidu Vídeň, s kterým získal dva mistrovské tituly.

V roce 1985 byl Rapid ve finále tehdejšího Poháru vítězů pohárů, Panenka proti Evertonu naskočil v průběhu utkání, dostal se i ke svým přímým kopům, ale porážku 1:3 neodvrátil.

V Rakousku pak kariéru dohrál v nižších soutěžích. Do Bohemians se vrátil jako funkcionář, léta vykonává čestnou funcki prezidenta.

„Fotbalový básník“, jak se mu přezdívá, je všeobecně považován za jednoho z nejslušnějších hráčů své éry.

Na jeho gentlemanské vystupování vzpomínají spoluhráči, trenéři i soupeři; jen pokořený německý brankář Sepp Maier se na něj po bělehradské penaltě ještě dlouho zlobil, ale nakonec mu i on odpustil.

Loni se stal Panenka držitelem hlavní ceny Českého klubu fair play za rok 2018. Předsednictvo klubu ho ocenilo za jeho celoživotní postoj.

Nabušení aleti se snadno kácí k zemi Exkluzivní rozhovor s Antonínem Panenkou z dubna 2019

„Snažil jsem se vždycky hrát fér. Snažil jsem se být solidní. Bez excesů, bez průšvihů. Měl jsem fotbalový míč k tomu, abych pobavil lidi. Aby si měli o čem povídat,“ líčil Panenka.



„Moje životní krédo nebo poslání ve fotbale bylo bavit diváky. Proto jsem se vždycky snažil fotbal povznést trošku výš, než bylo obyčejné kopání do míče. Snažil jsem se udělat nějakou akci, vymyslet přihrávku, střelu nebo dát gól tak, aby to lidi bavilo a aby si to případně v hospodě rozebírali a měli z toho dobrý pocit. Já to ocenění beru za to, že se mi to snad podařilo,“ říkal Panenka loni při převzetí ceny.