Dobré zprávy. Panenka je stabilizovaný, převezou jej do Prahy

O zlepšení u jednoho z nejslavnějších tuzemských fotbalistů všech dob informovali Bohemians 1905, kde je Panenka prezidentem a kde strávil většinu své hráčské kariéry.

Klub v pátek dopoledne obdržel dobré zprávy od Panenkovy manželky Vlasty. „Velmi děkujeme benešovské nemocnici za skvělou péči, kterou Tondovi poskytli na profesionální úrovni. Dnes ho převezou do Prahy, kde ho chce mít jeho ošetřující lékař pod svým dohledem,“ napsala Panenková.

Panenku odvezli ve středu do nemocnice ve vážném stavu, rovnou zamířil na jednotku intenzivní péče, kde byl připojen na přístrojích. Později u něj testy potvrdily nákazu koronavirem.

Po dvou dnech se jeho stav zlepšil, avšak ještě musí zůstat na kyslíkové podpoře, uvedla jeho žena.

„Špatně se mu dýchá a má silný kašel. Když ho odváželi, moc jsem se o něj bála, ale dnes mi sám Tonda říkal, že bude bojovat a těší se, až bude po všem,“ cituje fotbalistovu choť web Bohemians.



„Také mě překvapilo, že se to dostalo do celého světa. Je můj muž mnoho let, ale netušila jsem, že ho tak milují i za hranicemi,“ dodala Panenková.

Panenka loni v listopadu oslavil 71. narozeniny, je jednou z nejvýznamnějších osobností české a československé fotbalové historie.



Ve své aktivní éře platil za výjimečného fotbalistu, na kterého chodily davy. Šikovný záložník s úžasným přehledem a mimořádnou technikou je národním hrdinou, jelikož zemi zajistil triumf na ME 1976.

Ve finálovém utkání v Bělehradě proti Německu zahrával v páté sérii rozstřelu pokutový kop. Proměnil ho nezvyklým dloubáčkem a Československo slavilo titul.



Tak odvážnému zahrání penalty se dodnes říká „Panenka“. Po celém světě.

V reprezentaci Panenka odehrál 59 zápasů a vstřelil 17 gólů. Má i bronz z mistrovství Evropy 1980 v Itálii, v témže roce byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa.

Za Bohemians nastupoval na vrcholové úrovni čtrnáct let do roku 1981. Poté přestoupil do Rapidu Vídeň, s kterým získal dva mistrovské tituly. V rakouských nižších soutěžích dohrával kariéru a pak se vrátil do Ďolíčku, kde už léta vykonává funkci prezidenta.