Panenku pustili z nemocnice. Testy na covid negativní, stále má zápal plic

Informovali o tom Bohemians 1905, kde je Panenka prezidentem a kde strávil většinu své hráčské kariéry.

Zástupcům klubu to sdělil Panenkův syn Tomáš.

„Tátu jsem dneska v jedenáct vyzvedl v nemocnici a odvezl domů. Testy na covid už má naštěstí negativní, ale stále ho trápí zápal plic. Doktoři však uznali, že nemusí být v nemocnici a propustili ho do domácího léčení,“ citoval Tomáše Panenku klubový web.

Jeho otce odvezli minulou středu do benešovské nemocnice ve vážném stavu, rovnou zamířil na jednotku intenzivní péče, kde byl připojen na přístrojích. Později u něj testy potvrdily nákazu koronavirem.

Po dvou dnech se jeho stav zlepšil, převezli jej do Prahy k ošetřujícímu lékaři. Kvůli zápalu plic však ještě potřeboval kyslíkovou podporu.

Panenka loni v listopadu oslavil 71. narozeniny. Je jednou z nejvýznamnějších osobností české a československé fotbalové historie.



V aktivní éře platil za výjimečného fotbalistu, na kterého chodily davy. Šikovný záložník s úžasným přehledem a mimořádnou technikou je národním hrdinou, jelikož Československu zajistil triumf na evropském šampionátu v roce 1976.

Ve finálovém utkání v Bělehradě proti Německu zahrával v páté sérii rozstřelu pokutový kop. Proměnil ho nezvyklým dloubáčkem doprostřed brány a reprezentace slavila titul.



Tak odvážnému zahrání penalty se dodnes říká „Panenka“. Po celém světě.

V reprezentaci Panenka odehrál 59 zápasů a vstřelil 17 gólů. Má i bronz z mistrovství Evropy 1980 v Itálii, v témže roce byl vyhlášen nejlepším fotbalistou Československa.

Za Bohemians nastupoval na vrcholové úrovni čtrnáct let do roku 1981. Poté přestoupil do Rapidu Vídeň, s kterým získal dva mistrovské tituly. V rakouských nižších soutěžích dohrával kariéru a pak se vrátil do Ďolíčku, kde už léta vykonává funkci prezidenta.