Kinský? Já s ním nekomunikuju, reagoval Hašek. Absenci domluvili trenéři brankářů

Trenéři upřednostnili ty, kteří mají v posledních týdnech přece jen větší zátěž. I když: záleží na úhlu pohledu.

Martin Jedlička i Jindřich Staněk jsou v Plzni, respektive Slavii jasnými jedničkami. Matěj Kovář ale od začátku kalendářního roku odchytal za Leverkusen šest zápasů, což je o dva méně, než zvládl po lednovém přestupu do Anglie Kinský.

Pro Kováře hraje fakt, že byl na podzim spolehlivou jedničkou národního týmu v Lize národů a patrně mezi třemi tyčemi bude pokračovat.

„Máme k dispozici tři brankáře, kteří mají formu a v poslední době jsme je viděli. Bylo to po dohodě s trenérem jedenadvacítky i Tondou samotným,“ osvětlil Hašek.

Kinský však chybí i o úroveň níž, kam věkově stále spadá.

Trenér Jan Suchopárek má tři měsíce před malým Eurem na Slovensku k dispozici rozchytaného Lukáše Horníčka z Bragy a pak také Jiřího Borka ze Slovácka a Tadeáše Stoppena z Olomouce. Bylo ve hře, že by pozval Kinského?

„Byli jsme v komunikaci s trenérem i hráčem. Tonda v naší nominaci není a dál bych to nekomentoval,“ odpověděl Suchopárek neurčitě ještě předtím, než začala v sídle fotbalové asociace na Strahově tiskovka Haška.

S Antonínem Kinským prý mluvili jak Radek Černý, trenér brankářů áčka, tak Petr Kouba, který vede gólmany v jedenadvacítce. Společně se měli shodnout na tom, že pro Kinského rozvoj může být pro tentokrát výhodnější zůstat v Londýně, kde je pořád nováčkem.

Nic z toho však od Haška ani Suchopárka na páteční tiskovce napřímo nezaznělo. Proto ty nejasnosti.

Kinský, který ve čtvrtek oslavil dvaadvacáté narozeniny, přestoupil ze Slavie do Tottenhamu začátkem ledna. Okamžitě začal chytat v domácích pohárech i v anglické lize, střídal výborné momenty s horšími, slyšel chválu i kritiku. Když se pak přesně před měsícem uzdravil jeho italský konkurent Guglielmo Vicario, českého gólmana sesunul mezi náhradníky.

Kinský navíc není ani na soupisce pro evropské poháry, takže sezonu pravděpodobně dosedí na lavičce a v létě bude řešit, co dál.

Není to poprvé, co se jeho jméno bezprostředně po reprezentační nominaci řeší. V říjnu, to byl ještě jedničkou Slavie, ho do svých týmů postupně zařadili jak Suchopárek, tak také Hašek.

První nominoval ve středu a druhý v pátek.

„Byli jsme domluvení, že to takhle uděláme. Nic špatného v tom nehledejte,“ poznamenal manažer prvního týmu Tomáš Hübschman. „Ještě ve středu jsme nevěděli, jestli ho do áčka vezmeme. Ale řekli jsme si, že se to může stát, aby na to jedenadvacítka byla připravena.“

Samotný Kinský tehdy popisoval: „Tušil jsem, jak se věci mají, protože trenérem brankářů v reprezentaci i u nás ve Slavii je Radek Černý. Věděl jsem, že budu nejdřív v nominaci trenéra Suchopárka. Ale jak se to vyvine dál, jsem neřešil.“

Do zápasů seniorského týmu nezasáhl, jedničkou byl Kovář z Leverkusenu. A v jedenadvacítce, jejíž součástí byl Kinský dřív, se mezitím mezi tyčemi blýskl zmiňovaný Horníček.

Nyní dostává zacyklený brankářský příběh další kapitolu.

Do nominace áčka se vrátil uzdravený Jindřich Staněk, který si v posledním utkání Eura loni v červnu vážně poranil rameno, což následně do brány Slavie katapultovalo právě mladého blonďáka Kinského. Ten si během pár měsíců v lize a v pohárech vychytal snové angažmá v Premier League, které pro něj krásně začalo, v posledních týdnech ale o pevnou pozici v klubu přišel a musí bojovat.

I to je důvod, proč na startu kvalifikace o mistrovství světa zůstává (zatím) stranou.