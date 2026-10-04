Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kinský: Výkon nebyl špatný, ale agresivně a s energií už to chce hrát od začátku

Autor: ,
  0:18
Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska.

Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska. | foto: AP

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.
Český útočník Ryan Naderi padá v souboji s Rodrim ze Španělska.
25 fotografií
Čelil deseti střelám na bránu, sedm z nich zlikvidoval, na tři nedosáhl. „Nechci hodnotit, jestli i tyhle šly chytit, na to se nejdřív musím podívat. Ale chci mít každou střelu,“ říkal po debutu v národním mužstvu fotbalový brankář Antonín Kinský. „Celkově z toho mám dobrý pocit.“

Před týdnem proti Chorvatsku (1:2) byl v bráně Horníček, pak proti Anglii (0:2) zase Kovář.

Ze tří českých gólmanů, které nový kouč Santi Denia na zápasy Ligy národů pozval, se Kinský dočkal šance až jako poslední.

„Věděli jsme, že se do brány dostaneme všichni. Jen jsme netušili, kdy a proti komu to bude. Neřeším to, soustředím se na sebe, abych chytal co nejlíp. Zbytek je na trenérovi, ale je jasné, že chytat chce každý z nás.“

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

On „chytil“ zrovna nejtěžší zápas. Na stadionu soupeře, k tomu proti španělským mistrům světa. Česko v sobotu večer v Oviedu padlo 1:3.

„Těžší soupeř momentálně není, ale nedá se nic dělat. Radši bych měl první zápas vítězný, ale i tak jsem za něj rád. Čekal jsem na něj dlouho,“ poznamenal třiadvacetiletý gólman Tottenhamu.

Co ve vás převládá?
Takhle krátce po zápase ještě emoce. Nebyl to od nás špatný zápas, drželi jsme dva jedna do poslední minuty. Pak sporná situace, oni dali třetí branku.

Vy jste se hned zlobil na rozhodčího, že na vás neodpískal faul. Byl?
Měl jsem pocit, že jo. Šel jsem proti útočníkovi, on mě pak dojel podrážkou. Když je to opačně, je to faul. Když necháme útočníky do nás gólmanů takhle skákat, nedopadne to dobře.

Španělský křídelník Yeremy Pino v šanci před Antonínem Kinským

S čím jste do utkání šli?
Chtěli jsme co nejdéle držet nula nula, nenechat si je odskočit, aby se nám hrálo líp. Ale to se bohužel nepovedlo. Od druhé půle se už můžeme odpíchnout. Nejen výkonem, ale každý musí cítit, že ta energie byla jiná.

Poprvé jste inkasoval už po pěti minutách od Yamala. Mohl jste udělat vy nebo obránci něco líp?
Myslím si, že se s tím moc dělat nedalo. Dobrá střela, obalil to kolem mě, ještě to utáhl, i když střílel z kroku. Víme, jakou má kvalitu, a počítali jsme s tím, že se do šancí dostane. Nechtěli jsme mu dát prostor a čas, ale oni si to takhle kolem vápna chystají a on to umí využít. Musím se zaměřit víc na sílu a rychlost, abych se tam příště dostal.

Co vám zápas proti Španělům ukázal?
Oni vyhráli Euro, mistrovství světa, mají kvalitní tým, skvělé hráče, systém, který funguje. V takové atmosféře se jim musí hrát dobře, zvlášť doma. My jim to ztížili. Musíme si z toho vzít to pozitivní. Třeba to, jak jsme druhou půli končili. Agresivně a s energií musíme hrát příště už od začátku, pak se můžeme měřit s kýmkoli.

Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil

Deset minut před koncem jste dostali míč do sítě podruhé, ale gól Naderiho kvůli útočnému faulu Červa neplatil. Co jste si o tom momentu v kabině řekli? Na hřišti jste byli hodně naštvaní.
To je správné, že jsme byli naštvaní. Když dáme gól a on ho neuzná, tak přece nesklopíme hlavu, nepůjdeme na půlku, jako že to nevadí. Ale předpokládám, že to faul byl.

Od příchodu kouče Denii hrajete konstruktivně už od brankáře. Vy jste se v první půli dostal do složité situace proti dvěma presujícím hráčům, který jste míč zasekával. Nevadí vám to?
Mně se tenhle styl líbí, to je přesně současný fotbal. Je správné jít touhle cestou, chceme tak hrát. Že se občas dostaneme do těžké situace, to je právě ten dnešní fotbal. Nejde všechno řešit v klidu a ideálně. I Raya se do takových situací díky našemu presinku dostal.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Uničov vs. Polanka n/OFotbal - 10. kolo - 4. 10. 2026:Uničov vs. Polanka n/O //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 1.20
  • 4.79
  • 7.87
Zbrojovka Brno B vs. BlanskoFotbal - 10. kolo - 4. 10. 2026:Zbrojovka Brno B vs. Blansko //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 1.25
  • 4.39
  • 7.32
Karviná B vs. Zlín BFotbal - 10. kolo - 4. 10. 2026:Karviná B vs. Zlín B //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 1.80
  • 3.57
  • 3.00
Bohemians B vs. PísekFotbal - 9. kolo - 4. 10. 2026:Bohemians B vs. Písek //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 2.30
  • 3.58
  • 2.21
Admira Praha vs. DomažliceFotbal - 9. kolo - 4. 10. 2026:Admira Praha vs. Domažlice //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 4.62
  • 4.18
  • 1.40
Hradec Králové B vs. Ml. Boleslav BFotbal - 9. kolo - 4. 10. 2026:Hradec Králové B vs. Ml. Boleslav B //www.idnes.cz/sport
4. 10. 10:15
  • 2.10
  • 3.57
  • 2.43
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte 50 známých českých sportovců podle fotky?

Oslavy zisku titulu mistrů světa v ledním hokeji na Staroměstském náměstí v...

Česká republika se může chlubit obrovským množstvím úspěšných sportovců a sportovkyň. Vybrali jsme padesát z nich, které znají mladší i starší fanoušci. Uhodnete je všechny pouze na základě...

Česko - Anglie 0:2, statečný boj fotbalistů v deseti, jenže zase zaspali úvod druhé půle

Adam Hložek v souboji s anglickým obráncem Hallem.

Čeští fotbalisté jsou po dvou domácích zápasech v elitní úrovní Ligy národů bez bodu. Proti Anglii se příkladně rvali, od 25. minuty bojovali v deseti bez vyloučeného Šulce, ale chyba po minutě od...

Česko - Chorvatsko 1:2, prohra při debutu kouče Denii, k remíze chyběly centimetry

Fotbalisté Chorvatska se radují z gólu Marka Pašaliče.

Čeští fotbalisté při premiéře španělského trenéra Santiho Denii prohráli. Ve svém úvodním utkání v elitní úrovni Ligy národů byli dlouho zaražení, ale krátce po půli po inkasované brance procitli,...

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

Kinský: Výkon nebyl špatný, ale agresivně a s energií už to chce hrát od začátku

Český brankář Antonín Kinský zasahuje proti Victoru Munozovi ze Španělska.

Čelil deseti střelám na bránu, sedm z nich zlikvidoval, na tři nedosáhl. „Nechci hodnotit, jestli i tyhle šly chytit, na to se nejdřív musím podívat. Ale chci mít každou střelu,“ říkal po debutu v...

4. října 2026

Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil

Český obránce Ladislav Krejčí vidí v utkání proti Španělsku druhou žlutou kartu.

Španěl Raya, nejlepší gólman Premier League, na brankové čáře upustil balon a dobíhající útočník Ryan Naderi při svém debutu v české reprezentaci z kroku dorážel do sítě. Vyrovnáno? Opravdu?! Nakonec...

4. října 2026

Liga národů 2026/27: Program a výsledky českých fotbalistů, tabulka

Obránce Štěpán Chaloupek stíhá Petara Sučiče z Chorvatska.

Fotbalová Liga národů zahájila v sezoně 2026/27 svůj pátý ročník. A národní tým v něm hraje mimořádně atraktivní zápasy. V elitní lize A má za soupeře Španělsko, Anglii a Chorvatsko. Podívejte se na...

3. října 2026  23:52

Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli

Čeští fotbalisté děkují fanouškům po prohře se Španělskem.

Třetí zápas, třetí porážka. Čeští fotbalisté pod novým trenérem Santim Deniou ještě nic neuhráli. Ale podobně jako v předchozích duelech proti Chorvatům a Angličanům v Lize národů úplně nepropadli. V...

3. října 2026  22:32,  aktualizováno  23:07

Debakl! Chorvati v Lize národů padli s Anglií vysoko 0:7, dva góly dali Kane i Saka

Fotbalisté Anglie se radují z gólu Anthonyho Gordona (vpravo).

Angličtí fotbalisté v Lize národů v Rijece rozdrtili Chorvatsko 7:0 a před úterním utkáním s Českem ve Wembley si připsali velmi přesvědčivou výhru. Dvěma góly se na ní podíleli Harry Kane a Bukayo...

3. října 2026  19:58,  aktualizováno  23:01

ZNÁMKY: Jak se vám fotbalisté ve Španělsku proti mistrům světa líbili

Český záložník Alex Král s míčem před Robertem Fernandezem ze Španělska

Čeští fotbalisté mají za sebou třetí utkání v nejvyšší úrovni Ligy národů. A proti nejtěžšímu možnému protivníkovi. Jak se vám v Oviedu proti španělským mistrům světa líbili? Hodnotit je můžete v...

3. října 2026  22:36

Jak byste ohodnotili výkon českých fotbalistů ve Španělsku?

Logo portálu iDNES.cz

Ohodnoťte fotbalisty jako ve škole - jednička je nejlepší, pětka nejhorší známka. Hráč musí odehrát alespoň dvacet minut, aby mohl být hodnocen.

vydáno 3. října 2026

Souček je zpět. Zahrál si po třech měsících, za West Ham v přípravě i skóroval

Český záložník Tomáš Souček (uprostřed) v dresu West Hamu po víc než tříměsíční...

Po víc než tříměsíční pauze je zpět. Český fotbalista Tomáš Souček odehrál první zápas po zranění kotníku z letního mistrovství světa. V páteční přípravě West Hamu skóroval proti třetiligovému...

3. října 2026  19:35

Jste rasisti! To vy pácháte genocidu! Irové po dotazech Izraelců ukončili tiskovku

Trenér irského národního týmu Heimir Hallgrímsson před utkáním s Izraelem.

Spor se táhne už od rozlosování skupin fotbalové Ligy národů. Irsko proti Izraeli? Politická rozbuška. I proto UEFA rozhodla, že se obě vzájemná utkání odehrají na neutrálním hřišti. Jenže k rozepřím...

3. října 2026  18:32

Ať se Naderi ukáže! přejí si čtenáři. Proti Španělsku by nechali chytat Kinského

Posila pro národní mužstvo, úročník německého původu Ryan Naderi se po...

Ani ne týden poté, co je oficiálně českým fotbalovým reprezentantem, by se německý rodák Ryan Naderi mohl objevit v základu proti Španělsku. Aspoň si to přejí čtenáři v tradiční předzápasové anketě...

3. října 2026  15:32

Teplická pohádka: sedm tisíc diváků na přípravě s Dynamem. Došlo na slzy i strach

Fotbalová příprava FK Teplice - Dynamo Drážďany.

Bouřlivá kulisa, téměř sedm tisíc fanoušků, světlice v kotli. Dvojí přerušení zápasu, jedno kvůli strachu o fanouška hostů, druhé po výpadku světel. A emotivní góly. Fotbalové Teplice si užily...

3. října 2026  9:55,  aktualizováno  14:27

Liberec zažil v Evropě průlomovou část a dál se rozvíjí. Těží z něj i reprezentace

Jiří Kaiser, trenér libereckých fotbalistek.

Nejdřív vůbec nevěděly, do čeho jdou. Do bosenského Sarajeva se na svůj první zápas na mezinárodní scéně plahočily dlouhé hodiny autobusem. Fotbalistky Liberce nakonec zastavil až ve druhém předkole...

3. října 2026  14:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.