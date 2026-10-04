Před týdnem proti Chorvatsku (1:2) byl v bráně Horníček, pak proti Anglii (0:2) zase Kovář.
Ze tří českých gólmanů, které nový kouč Santi Denia na zápasy Ligy národů pozval, se Kinský dočkal šance až jako poslední.
„Věděli jsme, že se do brány dostaneme všichni. Jen jsme netušili, kdy a proti komu to bude. Neřeším to, soustředím se na sebe, abych chytal co nejlíp. Zbytek je na trenérovi, ale je jasné, že chytat chce každý z nás.“
|
Španělsko - Česko 3:1, fotbalisté sahali po remíze, mistři světa v závěru znejistěli
On „chytil“ zrovna nejtěžší zápas. Na stadionu soupeře, k tomu proti španělským mistrům světa. Česko v sobotu večer v Oviedu padlo 1:3.
„Těžší soupeř momentálně není, ale nedá se nic dělat. Radši bych měl první zápas vítězný, ale i tak jsem za něj rád. Čekal jsem na něj dlouho,“ poznamenal třiadvacetiletý gólman Tottenhamu.
Co ve vás převládá?
Takhle krátce po zápase ještě emoce. Nebyl to od nás špatný zápas, drželi jsme dva jedna do poslední minuty. Pak sporná situace, oni dali třetí branku.
Vy jste se hned zlobil na rozhodčího, že na vás neodpískal faul. Byl?
Měl jsem pocit, že jo. Šel jsem proti útočníkovi, on mě pak dojel podrážkou. Když je to opačně, je to faul. Když necháme útočníky do nás gólmanů takhle skákat, nedopadne to dobře.
S čím jste do utkání šli?
Chtěli jsme co nejdéle držet nula nula, nenechat si je odskočit, aby se nám hrálo líp. Ale to se bohužel nepovedlo. Od druhé půle se už můžeme odpíchnout. Nejen výkonem, ale každý musí cítit, že ta energie byla jiná.
Poprvé jste inkasoval už po pěti minutách od Yamala. Mohl jste udělat vy nebo obránci něco líp?
Myslím si, že se s tím moc dělat nedalo. Dobrá střela, obalil to kolem mě, ještě to utáhl, i když střílel z kroku. Víme, jakou má kvalitu, a počítali jsme s tím, že se do šancí dostane. Nechtěli jsme mu dát prostor a čas, ale oni si to takhle kolem vápna chystají a on to umí využít. Musím se zaměřit víc na sílu a rychlost, abych se tam příště dostal.
Co vám zápas proti Španělům ukázal?
Oni vyhráli Euro, mistrovství světa, mají kvalitní tým, skvělé hráče, systém, který funguje. V takové atmosféře se jim musí hrát dobře, zvlášť doma. My jim to ztížili. Musíme si z toho vzít to pozitivní. Třeba to, jak jsme druhou půli končili. Agresivně a s energií musíme hrát příště už od začátku, pak se můžeme měřit s kýmkoli.
|
Krejčí nadával, Denia se divil. Ale experti se shodli: Druhý český gól správně neplatil
Deset minut před koncem jste dostali míč do sítě podruhé, ale gól Naderiho kvůli útočnému faulu Červa neplatil. Co jste si o tom momentu v kabině řekli? Na hřišti jste byli hodně naštvaní.
To je správné, že jsme byli naštvaní. Když dáme gól a on ho neuzná, tak přece nesklopíme hlavu, nepůjdeme na půlku, jako že to nevadí. Ale předpokládám, že to faul byl.
Od příchodu kouče Denii hrajete konstruktivně už od brankáře. Vy jste se v první půli dostal do složité situace proti dvěma presujícím hráčům, který jste míč zasekával. Nevadí vám to?
Mně se tenhle styl líbí, to je přesně současný fotbal. Je správné jít touhle cestou, chceme tak hrát. Že se občas dostaneme do těžké situace, to je právě ten dnešní fotbal. Nejde všechno řešit v klidu a ideálně. I Raya se do takových situací díky našemu presinku dostal.