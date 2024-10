Kinský poprvé v áčku: Dvě nominace? Věc trenérů. Táta má teď ze mě radost

Jedenadvacetiletý brankář je jedním ze dvou nováčků na říjnovém srazu, během kterého čekají národní tým duely Ligy národů s Albánií a Ukrajinou. Tím druhým je další brankář Martin Jedlička z Plzně.

Říjnový program národního týmu zápasy Ligy národů Česko - Albánie

pátek 11. října od 20:45 v Praze na Letné Ukrajina - Česko

pondělí 14. října od 20:45 v polské Vratislavi

„Trochu jsem tušil, jak se věci mají, protože trenérem brankářů v reprezentaci i u nás ve Slavii je Radek Černý,“ přiblížil Kinský novinářům. „Věděl jsem, že budu nejdřív v nominaci trenéra Suchopárka. Ale jak se to vyvine dál, jsem neřešil.“

A je lepší být jedničkou a mít jisté vytížení v týmu do 21 let, nebo být náhradníkem o stupínek výš?

Áčko nároďáku je logicky víc, ale jako brankář vždycky chcete chytat. Tohle ovšem záleží na trenérech. Se mnou nikdo neřešil, kde chci být, a je to tak lepší. Rozhodli se za mě a já si nemusel vybírat.

Věříte si, že můžete chytat i v áčku? S Matějem Kovářem, který nemá v Leverkusenu vytížení, jste tady dva nováčci.

Sešli jsme se teprve před chvílí, takže žádné informace zatím od trenérů nemáme. Ale každý, kdo tady je, bude chtít přesvědčit, že na hřiště patří. Zároveň bych nerad, aby to ode mě znělo naivně, protože si uvědomuju, že do prvního zápasu zbývají tři dny a času je málo. Moc tréninků nebude, ale připravený budu.

Už v září se mluvilo o tom, že byste v seniorské reprezentaci měl být. Tehdy jste zůstal v jedenadvacítce a byl i u debaklu 0:5 v Dánsku.

Nikdo si nepřeje, aby takový zápas zažil, tím spíš v nároďáku, ale stává se to. Je důležité se z toho rychle poučit a neřešit to. Pokaždé se snažím mít čistou hlavu, soustředit se na to, co bude. Koukat vpřed.

Ale na první vítězné derby, navíc jen pár hodin před premiérovým reprezentačním srazem, určitě jen tak nezapomenete. Vyhráli jste 2:1.

A mně se sem hned samozřejmě jelo lépe. I vzhledem k tomu, jak se vyvíjí situace v tabulce, máme ve Slavii velkou radost. Ostatně si myslím, že pozvánka pro mě je i vyústěním dosavadního průběhu sezony.

Hráči Slavie v čele s brankářem Antonínem Kinským slaví triumf nad Spartou.

Co vám zatím působení dalo nejvíc?

Tím, jak se všechno děje hrozně rychle a my hrajeme každý třetí nebo čtvrtý den, jsem nad tím takhle zatím nepřemýšlel. Člověk má čas akorát tak zhodnotit předchozí utkání a připravit se na to další, takže mě opravdu nenapadá nic moc konkrétního. Jasně, že ve Slavii vypadají zápasy úplně jinak, než na co jsem byl zvyklý z Pardubic a předtím z Vyškova. Ale snažím se být pořád stejně nastavený, i když vím, že jsem teď mnohem víc na očích.

Co na váš progres říká otec, sám někdejší reprezentační gólman?

Přijde mi, že má radost. On taky nemá důvod byl nespokojený, když teď hlavně vyhráváme... Ale vážně: jsem moc rád, že máme tolik společného. Fotbal spolu řešíme hodně často, rozebíráme jednotlivé zápasy.

Nově máte společnou i reprezentaci. Táta odchytal pět zápasů, byl náhradníkem na mistrovství Evropy i světa. Co vám řekl, když pozvánka přišla i vám?

Víte, že už ani nevím? Ale myslím, že to bylo něco o tom, že se nepočítají nominace, ale jenom zápasy. Zatím je to v uvozovkách pouze jméno na papíře, ale určitě je to zároveň i něco, kvůli čemu člověk dře a pracuje. Těším se na to, co přijde.