Nemáte ke mně respekt, nehlasuju. Chorvatský kouč ignoroval anketu FIFA

Daličovi se nelíbilo nejen to, že v pětičlenné nominaci pro nejlepšího kouče nebyl on.

Pobouřil ho také fakt, že v elitní jedenáctce hráčů byl z jeho svěřenců, bronzových medailistů z nedávného světového šampionátu v Kataru, jen kapitán Luka Modrič.

„Přístup FIFA směrem k chorvatskému národnímu týmu mě zklamal, jelikož pevně trvám na tom, že na základě všeho, čeho jsme jako národní tým dosáhli, si od hlavního řídícího orgánu světového fotbalu zasloužíme větší respekt, než kterého se nám dostalo,“ uvedl Dalič v prohlášení publikovaném na webu chorvatského svazu.

„Opravdu v jedenáctce roku nebylo místo pro Matea Kovačiče, i když s Chelsea vyhrál klubový šampionát a na mistrovství světa v Kataru hrál geniálně? Kde je Joško Gvardiol? A nezasloužil si Dominik Livakovič být mezi pěti nominovanými v kategorii nejlepší brankář po všem, co v Kataru předvedl?“ prohlásil Dalič.

Chorvaté měli parádní rok 2022. Nejenže získali medaile na mistrovství světa v Kataru, ale také vyhráli jednu z elitních skupin Ligy národů a v červnu si zahrají i o celkový triumf v soutěži v konkurenci Španělska, Itálie a Nizozemska.

Mezi trenéry vyhrál podle očekávání kouč argentinských mistrů světa Lionel Scaloni. Předčil Carla Ancelottiho, který s Realem vyhrál ligu i Champions League či Pepa Guardiolu a Valída Radžradžuího z marocké reprezentace. Ta byla překvapením šampionátu v Kataru, v souboji o třetí místo podlehla právě Chorvatům.

Trenér argentinských fotbalistů Lionel Scaloni

„FIFA by měla vyzdvihnout fakt, že drobná země jako Chorvatsko může hrát proti největším národům na světě, jelikož je to to nejkrásnější poselství pro celý fotbalový svět,“ řekl šestapadesátiletý kouč.

V anketě FIFA, která nese název The Best, hlasují reprezentační trenéři a kapitáni. A ten rakouský David Alaba, obránce Realu Madrid, čelil na sociálních sítích rasistickým urážkám.

Některým fanouškům se nelíbilo, že na první místo dal Lionela Messiho, kapitány argentinských mistrů světa, a ne klubového spoluhráče Karima Benzemu. Messi, který takřka celou kariéru hrál za Barcelonu a nyní působí v Paris St. Germain, vyhrál anketu už posedmé. Za ním skončili Benzema a spoluhráč z PSG Kylian Mbappé.

Gólová radost Davida Alaby z Realu Madrid.

„Rakouská reprezentace hlasovala pro tuto cenu jako tým, nehlasoval jsem jen já. Každý v týmu může hlasovat a takto se rozhodlo. Všichni vědí, zvlášť Karim, jak moc ho i jeho výkony obdivuju. Už jsem několikrát prohlásil, že pro mě je to nejlepší útočník na světě, a tak je tomu i nadále,“ napsal Alaba na twitteru.

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček i trenér Jaroslav Šilhavý dali na první dvě místa Messiho a Mbappého. Na třetí místo záložník West Hamu vybral norského kanonýra Manchesteru City Erlinga Haalanda, zatímco kouč národního mužstva hlasoval pro Modriče.